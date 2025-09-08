«Создало сердце матери»: На могиле Яниса Тиммы установили памятник
На кладбище в Латвии установили памятник баскетболисту Янису Тимме
На могиле баскетболиста Яниса Тиммы, который ушёл из жизни в декабре прошлого года, установили памятник.
Об этом «NEWS.ru» сообщила адвокат семьи Маргарита Гаврилова. Экс-мужа певицы Анны Седоковой кремировали. Урну с прахом захоронили на сельском кладбище рядом с могилами его бабушки и дедушки по материнской линии.
«Уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощённая в камне, говорит громче любых слов... Лети, Янис, там на небесах ждут твою чистую и поруганную злом душу!» — рассказала Гаврилова.На памятнике изобразили баскетбольный мяч и крыло ангела. Адвокат Гаврилова отметила, что родственники установили его, а оформление цветами и официальная церемония ещё впереди. Первая годовщина со дня смерти Яниса Тиммы наступит 16 декабря.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.