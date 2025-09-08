Достижения.рф

«Создало сердце матери»: На могиле Яниса Тиммы установили памятник

На кладбище в Латвии установили памятник баскетболисту Янису Тимме
Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

На могиле баскетболиста Яниса Тиммы, который ушёл из жизни в декабре прошлого года, установили памятник.



Об этом «NEWS.ru» сообщила адвокат семьи Маргарита Гаврилова. Экс-мужа певицы Анны Седоковой кремировали. Урну с прахом захоронили на сельском кладбище рядом с могилами его бабушки и дедушки по материнской линии.

«Уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощённая в камне, говорит громче любых слов... Лети, Янис, там на небесах ждут твою чистую и поруганную злом душу!» — рассказала Гаврилова.
На памятнике изобразили баскетбольный мяч и крыло ангела. Адвокат Гаврилова отметила, что родственники установили его, а оформление цветами и официальная церемония ещё впереди. Первая годовщина со дня смерти Яниса Тиммы наступит 16 декабря.

