«Создало сердце матери»: На могиле Яниса Тиммы установили памятник

08 сентября 2025, 15:51

На кладбище в Латвии установили памятник баскетболисту Янису Тимме

Янис Тимма (Фото: Instagram* @janis.timma)

На могиле баскетболиста Яниса Тиммы, который ушёл из жизни в декабре прошлого года, установили памятник.





Об этом «NEWS.ru» сообщила адвокат семьи Маргарита Гаврилова. Экс-мужа певицы Анны Седоковой кремировали. Урну с прахом захоронили на сельском кладбище рядом с могилами его бабушки и дедушки по материнской линии.

«Уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощённая в камне, говорит громче любых слов... Лети, Янис, там на небесах ждут твою чистую и поруганную злом душу!» — рассказала Гаврилова.

