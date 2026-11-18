18 ноября 2026, 15:56

Леонид Гайдай (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Леонид Гайдай снял «Бриллиантовую руку», «Кавказскую пленницу» и другие комедии, которые зрители до сих пор разбирают на цитаты. На пути к успеху режиссер прошел войну, пережил тяжелое ранение и столкнулся с цензурой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Леонида Гайдая Участие в войне и тяжелое ранение Учеба и начало карьеры в кино Самые известные комедии Леонида Гайдая Жена и дочь Леонида Гайдая Причина смерти Леонида Гайдая Как увековечили память режиссера Интересный факт о Леониде Гайдае

Детство и юность Леонида Гайдая

Участие в войне и тяжелое ранение

Учеба и начало карьеры в кино

Леонид Гайдай (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)

Самые известные комедии Леонида Гайдая

Жена и дочь Леонида Гайдая

Причина смерти Леонида Гайдая

Как увековечили память режиссера

Интересный факт о Леониде Гайдае