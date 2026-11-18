Человек, подаривший стране смех: как сложилась жизнь создателя «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая и что стало причиной его смерти?
Леонид Гайдай снял «Бриллиантовую руку», «Кавказскую пленницу» и другие комедии, которые зрители до сих пор разбирают на цитаты. На пути к успеху режиссер прошел войну, пережил тяжелое ранение и столкнулся с цензурой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и юность Леонида ГайдаяЛеонид Гайдай родился в Свободном в Амурской области. Вскоре семья переехала в Читу, а затем в Иркутск. Там прошло детство будущего режиссера. Его родители работали на железной дороге, а сам Леонид учился в железнодорожной школе. С началом войны юноша хотел добровольцем уйти на фронт, но не подошел по возрасту. Тогда он устроился осветителем в Московский театр сатиры, находившийся в эвакуации в Иркутске.
Участие в войне и тяжелое ранениеПосле мобилизации Гайдая направили служить в Монголию. Позднее он добился перевода на фронт и попал в разведку на Калининском направлении. Во время боев Леонид наступил на мину и получил тяжелое ранение. После лечения его комиссовали, а до конца войны он оставался в тылу.
Учеба и начало карьеры в киноПосле победы Гайдай окончил театральную студию в Иркутске. Он работал актером и осветителем в драматическом театре, а затем отправился в Москву и поступил на режиссерский факультет ВГИКа. В 1955 году Леонид сыграл Алешку в комедии «Ляна». Через год он дебютировал как режиссер с драмой «Долгий путь».
Следующая картина, «Жених с того света», принесла ему серьезные трудности. Из-за цензуры фильм сильно сократили, а постановщику запретили снимать. Чтобы вернуться к работе, он согласился поставить идеологическую драму «Трижды воскресший». Сам Гайдай считал эту ленту неудачной.
Самые известные комедии Леонида ГайдаяВ 1961 году вышла короткометражная комедия «Пес Барбос и необычный кросс». Позднее режиссер снял «Операцию "Ы" и другие приключения Шурика», а затем «Кавказскую пленницу». В 1968 году на экраны вышла «Бриллиантовая рука». В основе сюжета оказалась история о контрабанде. Роль Семена Горбункова Гайдай написал специально для Юрия Никулина и утвердил актера без проб. В 1970-х режиссер обратился к классическим произведениям и создал комедии «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». Еще одной известной работой того периода стал фильм «Не может быть!».
Среди поздних картин Гайдая — «Спортлото-82», «Частный детектив, или Операция "Кооперация"» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Постановщик нередко появлялся в собственных лентах в небольших ролях. В 1989 году Гайдай получил звание народного артиста СССР.
Жена и дочь Леонида ГайдаяС актрисой Ниной Гребешковой Леонид познакомился во время учебы во ВГИКе. В 1953 году они поженились и прожили вместе 40 лет. После свадьбы Гребешкова сохранила свою фамилию. Она объясняла это тем, что зрителям важно сразу понимать, мужчина или женщина скрывается за именем актера. У супругов родилась дочь Оксана. Позднее она подарила родителям внучку Ольгу.
Причина смерти Леонида ГайдаяВ последние годы жизни режиссер много болел. Его беспокоила незаживающая рана на ноге, а из-за курения возникли проблемы с дыханием. В 1993 году Гайдай попал в больницу с воспалением легких. Там он умер. Причиной смерти врачи назвали тромбоэмболию легочной артерии. Режиссера похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.
Как увековечили память режиссераИмя Леонида Гайдая носит кинотеатр в Иркутске. На доме, где он вырос, установили мемориальную доску. Памятные таблички появились на школах, в которых учился режиссер, и на месте госпиталя, где он лечился после ранения. Еще одна доска находится в Москве, на доме на улице Черняховского. В 2010 году в Перми перед кинотеатром «Кристалл» открыли скульптуру Труса, Балбеса и Бывалого. Через два года похожую композицию установили в Иркутске. Там рядом со знаменитыми героями разместили и фигуру самого Гайдая в режиссерском кресле.
Одну из площадей на территории киностудии «Мосфильм» назвали в честь постановщика. К его 90-летию компания «Красный квадрат» выпустила документальную картину «Леонид Гайдай. Великий пересмешник». В нее вошли интервью актеров, семейные фотографии и воспоминания Нины Гребешковой.