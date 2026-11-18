«Плохая профессия»: Звезда «Груза 200» не хочет, чтобы её сын становился актёром
Агния Кузнецова сообщила, что её шестилетний сын мечтает стать архитектором
Актриса Агния Кузнецова на 15-й церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортёр» сообщила, что её шестилетний сын Андрон мечтает стать архитектором.
В беседе с «Газетой.Ru» звезда «Груза 200» отметила, что рада тому, что мальчик не интересуется её профессией, и она рада этому.
«Он не хочет в школу, не хочет в садик. Дураков нет. Я вот тоже в школу не хотела никогда. Всегда думала — побыстрее бы её закончить. Он хочет быть архитектором. Артистом? Нет, не дай Бог. Плохая профессия. Ему нравится с животными играть и путешествовать», — рассказала Кузнецова.По словам актрисы, Андрон уже нашёл общий язык с её новым возлюбленным Никитой Беляковым. При этом мальчик поддерживает отношения и с отцом Максимом Петровым.