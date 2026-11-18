18 ноября 2026, 13:11

Агния Кузнецова сообщила, что её шестилетний сын мечтает стать архитектором

Агния Кузнецова (Фото: кадр из комедии «Лотерея»)

Актриса Агния Кузнецова на 15-й церемонии вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортёр» сообщила, что её шестилетний сын Андрон мечтает стать архитектором.





В беседе с «Газетой.Ru» звезда «Груза 200» отметила, что рада тому, что мальчик не интересуется её профессией, и она рада этому.

«Он не хочет в школу, не хочет в садик. Дураков нет. Я вот тоже в школу не хотела никогда. Всегда думала — побыстрее бы её закончить. Он хочет быть архитектором. Артистом? Нет, не дай Бог. Плохая профессия. Ему нравится с животными играть и путешествовать», — рассказала Кузнецова.