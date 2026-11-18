18 ноября 2026, 11:57

Sabi призналась, что не здоровается с MIA BOYKA после конфликта из-за песни

Sabi (Фото: Instagram* / @sabi_gargo)

Певицы Sabi и MIA BOYKA продолжают держаться на расстоянии после конфликта, связанного с совместной работой. Ранее Sabi заявляла, что коллега не выполнила ряд договорённостей и присвоила себе значительную часть успеха хита «Базовый минимум». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На мероприятии VK Records Special артисткам пришлось встретиться. Однако, как выяснилось, даже приветствовать друг друга они не стали. Sabi прокомментировала ситуацию и дала понять, что не придаёт особого значения подобным пересечениям.





«Я не особо обращаю внимание на это все. Пересеклись и пересеклись. Я думаю, мы часто будем еще пересекаться, мы же все в одной лодке. (Даже не здороваетесь?) Нет», — высказалась Sabi.