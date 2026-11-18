Роды в 19 лет, травля в детстве и скандал из-за «Ворониных»: почему Мария Ильюхина не появилась в продолжении популярного сериала?
Она прославилась ещё ребёнком, десять лет играла Машу Воронину и успевала совмещать съёмки с профессиональной художественной гимнастикой. Но за внешне благополучной историей юной звезды скрывались травля, непростые отношения и болезненные разочарования. 19 ноября Марии Ильюхиной исполняется 23 года. Как сложилась её жизнь после успеха в популярном сериале и почему актриса оказалась в центре конфликта с создателями его продолжения — в материале «Радио 1».
Как Мария Ильюхина попала в киноМария Ильюхина родилась 19 ноября 2003 года в Москве в семье Сергея и Натальи Ильюхиных. Её родители были связаны с творчеством: мама Наталья получила образование режиссёра, педагога актёрского мастерства и хореографа. Именно она помогла дочери сделать первые шаги в профессии, а впоследствии стала её директором и PR-менеджером.
В кино Мария попала ещё дошкольницей. По воспоминаниям актрисы, однажды она увидела по телевизору фильм и заявила, что тоже хочет оказаться на экране. Мама отправила анкету дочери на киностудии, и вскоре пятилетнюю девочку пригласили на пробы в картину Анны Легчиловой «Девичник». Ильюхина успешно прошла отбор и в 2008 году дебютировала в кино, сыграв Фросю. Сама Мария рассказывала, что работа давалась ей легко: она быстро запоминала реплики и хорошо ориентировалась на съёмочной площадке.
Уже в 2009 году Ильюхину утвердили на роль Маши — дочери Кости и Веры Ворониных — в одноимённом ситкоме. Именно этот проект сделал её узнаваемой и подарил всероссийскую известность. Мария снималась в сериале на протяжении десяти лет, фактически взрослела на глазах у зрителей.
В дальнейшем в фильмографии актрисы появились мелодрама «Бомбила», сериалы «Мамочки» и «Деффчонки», а также картина «Два мгновения любви». Помимо съёмок, Ильюхина пробовала себя в роли ведущей: участвовала в фестивалях «МультFest» и «Звёздные дети» в 2013–2016 годах, вела День гимнастики, посвящённый 80-летию художественной гимнастики, в Экспоцентре и Доме правительства.
С 2012 по 2015 год Мария также занимала должность главного детского редактора журнала «Первоклассные родители». В 2019–2021 годах она обучалась экстерном в Московском центре образования школьников имени М. В. Ломоносова.
Гимнастика, успехи и травля за спинойПараллельно с актёрской карьерой Мария профессионально занималась художественной гимнастикой. Она становилась призёром всероссийских и международных соревнований, в том числе в 2015 году завоевала награду на турнире в Варшаве. Ильюхина получила звание кандидата в мастера спорта.
Съёмки, тренировки и учёба требовали от девочки большой отдачи. При этом, как позднее признавалась актриса, детство было далеко не безоблачным. Из-за ранней известности и зависти со стороны сверстников она сталкивалась с травлей как в школе, так и в спортивной секции.
По словам Марии, одноклассники могли внезапно перестать с ней разговаривать и даже здороваться. В гимнастике ситуация, как утверждала Ильюхина, была ещё тяжелее: её запирали в раздевалке, выбрасывали форму в мусорное ведро и портили шкафчик.
Смена наставницы не решила проблему. Мария продолжала тренироваться и ездить на сборы, хотя, по её словам, из-за происходящего нередко возвращалась домой расстроенной и плакала по вечерам. Поддержку она находила прежде всего в семье. В 2022 году Ильюхина объясняла, почему решила завершить спортивную карьеру.
«Я сдала на кандидата в мастера спорта и закончила с гимнастикой в прошлом году. Не то что устала, просто в олимпийский резерв я не стремлюсь, и у меня учеба, съемки, институт. Я не бросила спорт совсем — растяжки, фитнес, поддерживаю фигуру», — рассказывала актриса.Позже у Марии появились друзья, однако и здесь ей, по собственным словам, не всегда удавалось сразу распознать искреннее отношение. Некоторые знакомые проявляли интерес к общению со звездой «Ворониных», рассчитывая получить выгоду от её популярности, например рекламу через социальные сети. Актриса рассказывала, что не раз сталкивалась с предательством и постепенно училась отличать настоящую дружбу от корысти.
Первая любовь и болезненный опыт отношенийМама всегда была для Марии не только родителем, но и близким человеком, которому она могла доверить самые личные переживания. Однако в подростковом возрасте отношения в семье пережили непростой период. Когда Ильюхиной было 16 лет, она влюбилась в 21-летнего молодого человека и начала отдаляться от родителей.
Однажды после ссоры с Натальей Мария даже на месяц ушла из дома и переехала к родителям бойфренда. Позднее актриса рассказывала, что отношения оказались тяжёлыми: молодой человек, по её словам, критиковал внешность девушки, называл её толстой, страшной и глупой, убеждал не выходить из дома без макияжа.
После того как пара стала жить вместе, конфликты, как утверждала Ильюхина, участились. В ночь перед важным экзаменом произошёл особенно тяжёлый эпизод: Мария рассказывала, что бойфренд оскорбил её и поднял на неё руку. Девушка признавалась, что боялась его, а синяки объясняла окружающим случайным падением.
«Он едва не сбил меня с пути, говоря, что учеба мне не нужна, но я должна зарабатывать и за все платить. Он меня не сломал, потому что не перешел определенную грань. В нужный момент сыграла очень большую роль поддержка мамы все-таки, друзей, подружек. Мы встречались полгода, мне хватило», — признавалась Мария Ильюхина в интервью «PROговори».По словам Марии, после расставания бывший продолжал её преследовать: якобы отслеживал местоположение девушки с помощью приложения, установленного на телефон без её ведома. Кроме того, Ильюхина рассказывала, что молодой человек пытался передавать сведения о ней различным интернет-пабликам. По её словам, никто не согласился сотрудничать с ним.
Следующие отношения тоже закончились болезненно. После пережитого Мария не сразу решилась снова довериться мужчине, но спустя несколько месяцев влюбилась. Новый избранник поначалу казался ей надёжным человеком, однако позднее выяснилось, что он изменял ей.
«Предательство — это очень тяжело. Когда ты отдаешь человеку всю себя, а потом выясняется, что уже полгода ты у него не одна — это достаточно неприятно. Когда еще после первой неудачи ты доверилась, собрала себя по кусочкам и отдала, а тебе это в ответ швырнули и разбили окончательно», — описывала своё состояние Ильюхина.В начале 2022 года актриса говорила, что сосредоточилась на творчестве: занялась музыкой, готовила к выпуску песню, собиралась развиваться как модель и продолжать сниматься. О новых отношениях тогда она не задумывалась.
Беременность в 18 лет и свадьба с Алексеем ШаровымОднако уже осенью 2022 года жизнь Марии резко изменилась. 18 ноября, накануне её 19-летия, стало известно, что актриса ждёт ребёнка и находится на шестом месяце беременности. Новость оказалась неожиданной для поклонников, поскольку незадолго до этого Ильюхина рассказывала о планах сосредоточиться на карьере.
Отцом ребёнка стал Алексей Шаров — студент факультета государственного управления и футболист. По информации из биографических публикаций, молодые люди были знакомы около двух лет. В конце ноября 2022 года Мария вышла за него замуж, но решила сохранить девичью фамилию.
10 марта 2023 года у супругов родилась дочь. После появления ребёнка актриса взяла временную паузу в профессиональной деятельности и сосредоточилась на материнстве и восстановлении физической формы.
В социальных сетях Мария стала делиться подробностями семейной жизни, рассказывать о материнских буднях, уходе за собой и повседневных занятиях. При этом она не отказалась от публичности: продолжила вести блог и появляться на светских мероприятиях.
«Воронины» — вторая семья: воспоминания о съёмках и Борисе КлюевеНесмотря на новые интересы и семейные заботы, важной частью жизни Ильюхиной оставалась актёрская профессия. Особенно близким для неё был сериал «Воронины», с которым прошла значительная часть детства. Мария тепло отзывалась о съёмочной команде и называла коллег практически второй семьёй. Особое место в её воспоминаниях занимал Борис Клюев, сыгравший Николая Петровича Воронина. Актёр умер в 2020 году, и для Ильюхиной эта потеря стала личной трагедией.
«Счастлива, что работала с легендой. Для меня дедушка был как родной, мы всегда общались на "ты". И чем старше я становлюсь, тем больше понимаю ценность общения с таким человеком, как Борис Владимирович. Он давал мне много напутствий, за которые я ему благодарна и которые мне очень помогают до сих пор», — говорила Мария Ильюхина.После смерти Бориса Клюева продолжение истории долгое время казалось маловероятным. Однако в 2024 году телеканал СТС представил спин-офф «Костя — Вера», в котором сюжет сосредоточился в том числе на повзрослевших детях главных героев.
Замена в спин-оффе и публичный конфликт с создателямиЗрители ожидали увидеть в проекте Марию Ильюхину, которая много лет играла Машу Воронину. Тем более сама актриса ранее говорила о готовности совмещать работу с материнством. Но повзрослевшую героиню доверили другой исполнительнице — Карине Орловой.
Для Ильюхиной это решение стало болезненным. Сначала она заявила, что съёмки продолжения начались без неё. Позже появилась информация, что Мария всё-таки проходила кастинг, но не убедила создателей проекта в образе взрослой Маши. В ответ актриса опубликовала видео своих проб и раскритиковала предложенную трактовку героини.
По словам Ильюхиной, от неё требовали вести себя нарочито сексуально, хотя такой образ, как она считала, не соответствовал характеру Маши, знакомой зрителям по оригинальному сериалу. Особенно резко Мария отреагировала на появление Карины Орловой в проекте.
«Позорище полное. Надеюсь, теперь поймете, каким образом берут на роль. А про сходства во внешности я вообще молчу. И это вы считаете нормально заменить меня на "профактрису", сыгравшую два эпизода?» — комментировала Ильюхина выбор новой исполнительницы роли.Ситуация вызвала бурное обсуждение в интернете. Одни зрители поддержали Марию и посчитали замену несправедливой, другие встали на сторону новой исполнительницы. К обсуждению подключились и бывшие коллеги Ильюхиной по сериалу. В частности, Екатерина Волкова поддержала Карину Орлову, подчеркнув, что актриса не виновата в решении продюсеров и телеканала.
Представители СТС объясняли замену изменением концепции проекта. Для Марии же история стала неприятным завершением многолетней связи с сериалом, который сделал её знаменитой. Актриса не скрывала обиды на создателей и называла произошедшее предательством.
Чем занимается актриса сейчасПосле конфликта Ильюхина продолжила вести социальные сети, рассказывать о материнстве и делиться личными интересами. Она выпускала музыкальные синглы, появлялась на публике и рассказывала о планах развиваться в модельном и актёрском направлениях.
За прошедшие годы Мария успела пройти путь от маленькой девочки на съёмочной площадке до молодой мамы, которая столкнулась с непростыми испытаниями в личной жизни и разочарованием в профессиональной сфере. При этом именно роль Маши Ворониной остаётся главной работой, благодаря которой её узнают зрители.