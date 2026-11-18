18 ноября 2026, 12:31

Мария Ильюхина (Фото: Instagram* / @maria_iliukhina)

Она прославилась ещё ребёнком, десять лет играла Машу Воронину и успевала совмещать съёмки с профессиональной художественной гимнастикой. Но за внешне благополучной историей юной звезды скрывались травля, непростые отношения и болезненные разочарования. 19 ноября Марии Ильюхиной исполняется 23 года. Как сложилась её жизнь после успеха в популярном сериале и почему актриса оказалась в центре конфликта с создателями его продолжения — в материале «Радио 1».





Содержание Как Мария Ильюхина попала в кино Гимнастика, успехи и травля за спиной Первая любовь и болезненный опыт отношений Беременность в 18 лет и свадьба с Алексеем Шаровым «Воронины» — вторая семья: воспоминания о съёмках и Борисе Клюеве Замена в спин-оффе и публичный конфликт с создателями Чем занимается актриса сейчас

Как Мария Ильюхина попала в кино

Мария Ильюхина (Фото: Instagram* / @maria_iliukhina)

Гимнастика, успехи и травля за спиной

Мария Ильюхина (Фото: Instagram* / @maria_iliukhina)

Мария Ильюхина (Фото: Instagram* / @maria_iliukhina)

«Я сдала на кандидата в мастера спорта и закончила с гимнастикой в прошлом году. Не то что устала, просто в олимпийский резерв я не стремлюсь, и у меня учеба, съемки, институт. Я не бросила спорт совсем — растяжки, фитнес, поддерживаю фигуру», — рассказывала актриса.



Первая любовь и болезненный опыт отношений

Мария Ильюхина (Фото: Instagram* / @maria_iliukhina)

«Он едва не сбил меня с пути, говоря, что учеба мне не нужна, но я должна зарабатывать и за все платить. Он меня не сломал, потому что не перешел определенную грань. В нужный момент сыграла очень большую роль поддержка мамы все-таки, друзей, подружек. Мы встречались полгода, мне хватило», — признавалась Мария Ильюхина в интервью «PROговори».

Мария Ильюхина (Фото: Instagram* / @maria_iliukhina)

«Предательство — это очень тяжело. Когда ты отдаешь человеку всю себя, а потом выясняется, что уже полгода ты у него не одна — это достаточно неприятно. Когда еще после первой неудачи ты доверилась, собрала себя по кусочкам и отдала, а тебе это в ответ швырнули и разбили окончательно», — описывала своё состояние Ильюхина.

Беременность в 18 лет и свадьба с Алексеем Шаровым

Мария Ильюхина и Алексей Шаров (Фото: Instagram* / @maria_iliukhina)

Мария Ильюхина с дочерью (Фото: Instagram* / @maria_iliukhina)

«Воронины» — вторая семья: воспоминания о съёмках и Борисе Клюеве

Борис Клюев (Фото: кадр из сериала «Воронины»)

«Счастлива, что работала с легендой. Для меня дедушка был как родной, мы всегда общались на "ты". И чем старше я становлюсь, тем больше понимаю ценность общения с таким человеком, как Борис Владимирович. Он давал мне много напутствий, за которые я ему благодарна и которые мне очень помогают до сих пор», — говорила Мария Ильюхина.

Замена в спин-оффе и публичный конфликт с создателями

Мария Ильюхина (Фото: кадр из сериала «Воронины»)

Карина Орлова (Фото: Instagram* / @orlovakarinka)

«Позорище полное. Надеюсь, теперь поймете, каким образом берут на роль. А про сходства во внешности я вообще молчу. И это вы считаете нормально заменить меня на "профактрису", сыгравшую два эпизода?» — комментировала Ильюхина выбор новой исполнительницы роли.

Чем занимается актриса сейчас