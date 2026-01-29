Человек, заставивший страну смеяться: как прожил жизнь режиссер Леонид Гайдай, создавший «Бриллиантовую руку», и чем завершил свой путь?
Леонид Гайдай — легендарный советский режиссер, актер и сценарист, который в 1989 году получил звание народного артиста СССР. Его кинокомедии стали настоящими шедеврами, которые навсегда остались в памяти зрителей. Фильмы артиста полны остроумных шуток, которые знают наизусть многие, забавных трюков и ярких сцен, напоминающих о работах Чарли Чаплина и Гарольда Ллойда. А еще в его картинах звучат замечательные песни, которые радуют нас и по сей день. Подробнее об увлечениях и карьере знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Леонида ГайдаяЗвезда советского кино появился на свет в поселке Свободном, что в Амурской области. Однако почти сразу после рождения мальчика семья переехала в Читу, а затем в Иркутск, где прошло его детство. У Леонида было двое старших братьев и сестра. Его родители работали на железной дороге, и сам он тоже учился в железнодорожной школе перед началом войны. В юности парень хотел стать добровольцем и отправиться на фронт, но его не взяли из-за возраста. Тогда он устроился осветителем в Московский театр сатиры, который в то время находился в эвакуации в Иркутске. Спустя год его все же мобилизовали, но сначала отправили служить в спокойную Монголию. Леонид был недоволен этим и постоянно добивался перевода на фронт.
В итоге его перебросили на Калининское направление в разведку. Там он проявил себя во время одного из боев, но, к сожалению, получил тяжелое ранение, наступив на мину. После этого его комиссовали, и до конца войны юноша оставался в тылу. После победы Гайдай окончил театральную студию в Иркутске, немного поработал актером и осветителем в драматическом театре, а затем решил покорить Москву и поступил на режиссерский факультет ВГИКа.
Личная жизньЛичная жизнь Леонида сложилась довольно счастливо. Он встретил свою будущую жену, актрису Нину Гребешкову, во время учебы в ВГИКе — они были однокурсниками. В 1953 году влюбленные связали свои судьбы и прожили вместе 40 лет. Режиссер немного расстраивался, что женщина не хотела брать его фамилию. Она объясняла, что для актрисы важно, чтобы зрители могли сразу понять, кто она — мужчина или женщина. У пары родилась дочь Оксана, а позже они стали бабушкой и дедушкой, когда девушка подарила им внучку Ольгу.
ФильмыЛеонид Гайдай начал свою карьеру в кино в 1955 году, сыграв роль Алешки в комедии «Ляна». Однако актерская судьба не сложилась, и уже через год он дебютировал как режиссер с драмой «Долгий путь». Затем вышел его фильм «Жених с того света», который стал настоящим испытанием. После жесткой цензуры от ленты осталась лишь половина, и мужчине запретили снимать дальше. Чтобы продолжить работать, он пошел на компромисс с «Мосфильмом» и снял идеологическую драму о пароходе «Трижды воскресший», но сам считал этот фильм неудачным.
В 1961 году Гайдай решил попробовать себя в жанре криминальной комедии. Так появился «Бриллиантовая рука», основанная на реальных событиях контрабанды в Советском Союзе. Роль Семена Горбункова, простого гражданина, случайно оказавшегося в центре преступной схемы, была написана специально для Юрия Никулина, который сразу же получил эту роль без проб. В 1970-х режиссер экранизировал классические произведения русских авторов, создав комедии «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию». Эти фильмы стали неотъемлемой частью его наследия. Интересно, что сам артист часто появлялся в своих картинах в небольших ролях.
Последние его работы пришлись на перестройку: это «Частный детектив, или Операция "Кооперация"» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Гайдай оставил яркий след в истории кино, и его работы продолжают радовать зрителей.
Смерть Леонида ГайдаяВ последние годы жизни Леонид сильно болел. У фронтовика осталась незаживающая рана на ноге, а курение привело к проблемам с дыханием. В 1993 году он попал в больницу с воспалением легких, где и ушел из жизни. Врачи назвали причиной смерти тромбоэмболию легочной артерии. Гайдай похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
ПамятьЕго имя теперь носит крупнейший кинотеатр в Иркутске. На доме, где он вырос, установили мемориальную доску. Памятные таблички появились и на школах, где он учился, а также на месте госпиталя, где мужчина лечился после ранения в 1943–1944 годах. В Москве на улице Черняховского тоже можно увидеть доску на доме, где Гайдай жил после переезда в столицу.
В Перми в 2010 году перед кинотеатром «Кристалл» открыли скульптуру «Трус, Балбес и Бывалый». Эти три героя из фильмов Гайдая изображены в движении, без постамента, так что они словно сливаются с толпой зрителей. Через два года похожая композиция появилась и в Иркутске, но там к троице добавили и самого артиста на режиссерском стуле. В Москве тоже не забыли о легенде — одна из площадей на территории киностудии «Мосфильм» теперь носит его имя.
К 90-летию режиссера компания «Красный квадрат» выпустила документальный фильм «Леонид Гайдай. Великий пересмешник». В картине собрали яркие моменты из его карьеры и интервью с актерами, которые работали с ним. Зрители увидели редкие фотографии из семейных архивов и услышали воспоминания его вдовы о знаменитом муже.
Фильмография
- 1961 — «Пес Барбос и необычный кросс»;
- 1965 — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»;
- 1966 — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»;
- 1968 — «Бриллиантовая рука»;
- 1971 — «12 стульев»;
- 1973 — «Иван Васильевич меняет профессию»;
- 1975 — «Не может быть!»;
- 1982 — «Спортлото-82»;
- 1989 — «Частный детектив, или Операция «Кооперация»;
- 1992 — «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».