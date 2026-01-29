«Не без помощи Ксении»: Эвелина Блёданс высказалась о роли Собчак и будущем МХАТа

29 января 2026, 14:06

Блёданс высказалась о Собчак и назначении Богомолова в Школе-студии МХАТ

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после внезапной кончины Игоря Золотовицкого продолжает вызывать бурные обсуждения в театральной среде. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».