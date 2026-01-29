«Не без помощи Ксении»: Эвелина Блёданс высказалась о роли Собчак и будущем МХАТа
Назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после внезапной кончины Игоря Золотовицкого продолжает вызывать бурные обсуждения в театральной среде. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Волна критики в адрес режиссёра не утихает, и к дискуссии подключаются всё новые публичные фигуры.
Свою позицию озвучила и Эвелина Блёданс. По мнению актрисы, подобные кадровые решения редко обходятся без поддержки близкого окружения. Она намекнула, что назначение Богомолова могло состояться при участии его супруги Ксении Собчак, подчеркнув, что жены «издревле помогают мужьям» в важных карьерных вопросах.
При этом Блёданс отметила, что должность руководителя структуры, связанной с таким знаковым брендом, как МХАТ, — это огромная ответственность, требующая силы и смелости. Актриса не исключила, что нынешнее назначение может оказаться временным и ситуация ещё изменится.
