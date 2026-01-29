«Я обалдела от себя»: Бузова впервые рассказала о встрече с Давой после расставания

29 января 2026, 14:40

Ольга Бузова неожиданно поздравила Даву и Мари Краймбрери с рождением дочери

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова откровенно рассказала о том, как впервые столкнулась с бывшим возлюбленным Давидом Манукяном после их громкого расставания. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам певицы, сначала они пересеклись на съемках одного из шоу, а позже — уже в более личной и эмоциональной обстановке — на концерте Димы Билана, где Дава появился вместе со своей женой Мари Краймбрери.



Артистка призналась, что в тот момент действовала на эмоциях и сама не ожидала от себя такого поступка. Бузова подошла к паре, обняла Мари и искренне поздравила ее с рождением дочери, отметив, что дети — это настоящее чудо. Даве тоже досталось: Ольга в шутливой, но теплой форме попросила его беречь жену и не обижать.





«Я обалдела от того, что это сделала. Такой порыв произошел. Но я была абсолютно искренней», — рассказала Бузова в интервью Лауре Джугелии, добавив, что Давида она давно простила и полностью отпустила.