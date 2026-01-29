Экс-супруг Ольги Бузовой иронично отреагировал на ее слова об их совместной жизни

29 января 2026, 14:49

Дмитрий Тарасов ответил Ольге Бузовой на обвинения в жестокости в браке

Дмитрий Тарасов (Фото: Инстаграм* @tarasov23)

Четырехлетний брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова завершился разводом 30 декабря 2016 года. Спустя годы телеведущая поделилась своими воспоминаниями об отношениях с бывшим мужем и посетовала на его поведение. В личном блоге футболист отреагировал на обвинения экс-супруги.





В интервью Бузова сообщила, что бывший муж высказывал ей претензии по поводу карьеры. По заверению знаменитости, Тарасов говорил, что не может сосредоточиться, пока она на гастролях. При этом певица отмечает, что не давала поводов для ревности.





«Если плохая игра, значит, я была виновата. Он не мог сосредоточиться, если я была на гастролях. Ну там много ситуаций было», — заявила Бузова Лауре Джугелия.

«Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила», — написал Тарасов.