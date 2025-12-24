Александр Петров признался, что иногда любит «похулиганить» на экране
Александр Петров появился на премьере фильма «Буратино», где воплотил образ кота Базилио, и поделился подробностями о своей новой роли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Актёр отметил, что в реальной жизни он совсем не такой, каким зрители часто видят его в кино.
По словам Петрова, его персонаж получился многогранным: внешне хрупкий, но при этом хитрый, харизматичный и очень любвеобильный. Актёр уверен, что такой Базилио будет интересен как детям, так и взрослым.
Артист также признался, что одна из главных радостей профессии — возможность проявлять на экране те черты характера, которые в обычной жизни остаются скрытыми. Иногда, говорит Александр, ему особенно хочется позволить себе немного похулиганить в кадре, хотя в реальности он чаще бывает спокойным и сдержанным — пусть и не всегда.
