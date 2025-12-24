Александр Петров признался, что иногда любит «похулиганить» на экране

24 декабря 2025, 11:52

Актёр Александр Петров рассказал, чем его Базилио отличается от него самого

Александр Петров (Фото: Instagram* / @actorsashapetrov)

Александр Петров появился на премьере фильма «Буратино», где воплотил образ кота Базилио, и поделился подробностями о своей новой роли. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».