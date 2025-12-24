Увела парня у подруги и целовалась с Михалковым: как живет звезда «Папиных дочек» Ольга Хохлова и почему долго не могла добиться успеха в карьере?
Ольга Владимировна Хо́хлова — российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкому зрителю она известна по комедийным и драматическим ролям, в том числе по сериалу «Папины дочки», где сыграла маму Веника. Хохлова активно работает в театре, участвуя в спектаклях «За двумя зайцами», «Горько», «Золушка», в которой исполняет роль Мачехи. 25 декабря актрисе исполняется 60 лет. О том, как она живет сегодня и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Ольги Хохловой: ранние годы и семьяОльга Владимировна Хохлова родилась 25 декабря 1965 года в Анагорске. Ее отец был педагогом в музыкальной школе, мать работала инженером и трудилась в пионерском лагере. Семья с ранних лет поддерживала творческие наклонности дочери.
Будущая актриса увлекалась народным вокалом, занималась в музыкальной школе и рано определилась с профессиональной мечтой — стать актрисой. Ольга вспоминала, что часто представляла себя идущей по улице, словно в кадре фильма. Отсутствие перспектив в родном городе не останавливало: после школьной экскурсии в столицу она всерьез загорелась идеей жить и работать в Москве.
Поступить в московский театральный вуз Хохловой не удалось. Возвращаться домой без результата она не захотела и спонтанно выбрала новый город — Владивосток. Высшее актерское образование Ольга получила в Дальневосточном институте искусств, где была зачислена в мастерскую Альберта Яковлевича Мамонтова. В 1987 году она успешно окончила обучение.
Работа в театре: от Приморья до МосквыПосле выпуска актрису приняли в Приморский краевой театр. Ее театральная карьера развивалась стабильно: в репертуаре появлялись разноплановые роли, а режиссеры отмечали точность перевоплощений и сценическую органику исполнительницы.
Несмотря на профессиональные успехи, Хохлова стремилась переехать в Москву. Это удалось сделать в середине 1990-х годов — в период тяжелого экономического кризиса, когда культурная сфера переживала спад. Театры практически не выпускали новых постановок, киноиндустрия находилась в застое.
Трудности в столице и первые отказыВ Москве Хохлова столкнулась с жесткой конкуренцией и предвзятым отношением. По ее воспоминаниям, режиссеры воспринимали ее как актрису «за тридцать», которая нигде не снималась, а значит — неспособная. Попытка попасть в театр «Сатирикон» завершилась неудачей. Встреча с Константином Райкиным длилась не более минуты — художественный руководитель отказался даже слушать.
Этот эпизод стал серьезным психологическим ударом: актриса проплакала всю ночь и всерьез задумывалась о возвращении во Владивосток. Отъезд удалось предотвратить благодаря поддержке актрисы Ольги Дроздовой, с которой Хохлова была знакома еще со студенческих лет.
Театральный прорыв и признание критиковПостепенно походы по кастингам начали приносить результат. Ольгу приняли в труппу театра «У Никитских ворот». Позже она работала в Театре имени К. С. Станиславского и Театре на Перовской.
Новой возможностью стало приглашение Кирилла Серебренникова в спектакль «Пластилин». Премьера прошла с большим успехом в Центре драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина. За эту работу Хохлова была номинирована на театральную премию «Чайка».
Среди значимых театральных постановок с ее участием — «Половое покрытие», «Трансфер», «Ноль три», «Борис Годунов».
Особое место в карьере актрисы заняла комедийная драма «Одинокая насмешница» по пьесе Лиона Измайлова и Алексея Цапика. В этом спектакле Хохлова воплотила образ Фаины Раневской — королевы эпизода с тонким чувством юмора. Постановка на протяжении нескольких лет собирала аншлаги и стала по-настоящему знаковой для театральной публики.
Фильмография Ольги Хохловой: начало кинокарьерыНа большом экране актриса дебютировала в 1997 году в фильме «Котовасия». Уже в следующем году она снялась в драме «Паранойя», по-прежнему исполняя второстепенные роли. В начале 2000-х Хохлова участвовала в съемках детективного сериала «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», созданного по мотивам произведений Дарьи Донцовой.
В 2003 году Кирилл Серебренников вновь пригласил актрису — на этот раз в фильм «Постельные сцены». Ради роли Хохловой пришлось набрать около 15 килограммов.
Комедия «Моя прекрасная няня» стала для актрисы еще одной заметной работой: она исполнила роль учительницы биологии, появившись в нескольких запоминающихся эпизодах.
Ольга Хохлова и Никита Михалков: фильм «12»Актриса Ольга Хохлова, принимавшая участие в съемках фильма Никиты Михалкова «12», рассказывала о запомнившемся эпизоде, произошедшем во время проб.
«Конечно, мечтала сниматься в кино у Никиты Сергеевича так страстно, что когда мы встретились на пробах фильма "12", разволновалась и бросилась к нему с поцелуями. До сих пор для меня загадка, почему Никита Сергеевич меня утвердил: или пробы ему понравились, или я его очень крепко поцеловала. Шутки шутками, а история реальная», — вспоминала актриса.Ольга отмечатает, что в этот момент была вся в гриме и заявила Михалкову, что сильно его любит. Актер отреагировал по-доброму: улыбнулся и обнял девушку.
Телевизионный успех: «Кадетство», «Папины дочки», «Психологини»В 2006 году зрители увидели первые серии сериала «Кадетство», где Хохлова сыграла мать героини Ольги Лукьяненко. Высокие рейтинги проекта обеспечили ему продолжение на несколько сезонов.
Параллельно актриса вошла в основной актерский состав комедии Резо Гигинеишвили «9 месяцев», а затем приняла участие в его фильме «Жара». Настоящим телевизионным хитом стали «Папины дочки». Сериал неоднократно получал премию «ТЭФИ», а образ мамы Веника в исполнении Хохловой запомнился миллионам зрителей.
Знаковой актриса считает и роль учительницы в мелодраме «Серафима прекрасная». В сериале «Психологини» она вновь сыграла мать — экранную родительницу героини Анны Старшенбаум.
Летом 2019 года вышел сериал «Свадьбы и разводы», где Хохлова работала вместе с Антоном Хабаровым, Владимиром Симоновым, Еленой Николаевой и Анной Каменковой. В августе 2020 года канал СТС представил комедийный сериал Сарика Андреасяна «Любовь в нерабочие недели», посвященный жизни семей в условиях самоизоляции. Ольга Хохлова исполнила одну из главных ролей.
В 2022 году фильмография актрисы пополнилась семейной картиной «Мой папа — вождь» режиссера Кирилла Плетнева, где главную роль сыграл Дмитрий Нагиев. В комедии «Золотые соседи» Хохлова воплотила образ эксцентричной жительницы коммунальной квартиры. Среди ее партнеров по съемочной площадке — Михаил Боярский, Лия Ахеджакова и Сергей Шнуров.
Новые роли: 2023–2024 годы
В марте 2023 года состоялась премьера фильма-катастрофы «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанного на реальных событиях. Хохлова сыграла пассажирку самолета, сумевшего совершить аварийную посадку. В том же месяце стартовали съемки сериала «Загадай любовь» по книгам Аси Лавринович. Актриса исполнила роль учительницы, а премьера молодежной мелодрамы состоялась в ноябре.
Одной из самых обсуждаемых работ 2024 года стал сериал «Макрон», посвященный отношениям с большой разницей в возрасте. Ольга Хохлова сыграла мать главного героя, которого воплотил Алексей Лукин. В интервью актриса отмечала определенное сходство с героиней, при этом подчеркивала, что не разделяет ее подход к построению семейных отношений.
Личная жизнь Ольги Хохловой: муж и детиОльга Хохлова неоднократно отмечала, что считает себя реализованной не только в профессии, но и в личной жизни. Со своим будущим мужем Вячеславом Шикаловым актриса познакомилась в молодости во Владивостоке. Именно там пара сыграла свадьбу в 1986 году.
«Поначалу же Славик с моей приятельницей встречался, стихи ей писал. Но однажды я, подумав, что он как будто Ромео, я — Джульетта, а подруга — Розалинда, решила все поменять. Будущий муж пошел меня провожать и из вежливости спросил, как у меня дела. "Плохо, влюбилась. В тебя!". Он оказался настолько заинтригован, что на следующий день начал ходить за мной по пятам, а я делала вид, что не обращаю на него внимания. Хотя сама не спала ночами и мечтала о нем. Вскоре вспыхнул наш роман», — делилась Ольга.В семье Хохловой и Шикалова родились двое детей. Старшая дочь Олеся Холкер проживает в США, где состоит в браке с американцем по имени Джерод. Она подарила родителям внука. Младшая дочь Софья Власова получила экономическое образование и выбрала карьеру вне творческой сферы.
Вячеслав Шикалов по профессии моряк. Ради семьи и супруги он принял решение отказаться от службы на флоте и перейти к береговой работе, устроившись в технологическое бюро на предприятии «Дальзавод». Позднее Шикалов получил высшее образование по исторической специальности в Дальневосточном университете.
«Охладила я его страсть к морю тоже быстро. "Я тебя по несколько месяцев из плавания ждать не буду!" — объявила я. Слава вскоре уволился из пароходства и устроился на работу в технологическое бюро. Стал рационализатором, улучшал технические вещи, связанные с кораблями и судостроительными заводами. По тем временам получал хорошие деньги», — рассказывала артистка.После переезда в Москву Вячеслав занялся предпринимательской деятельностью. В начале этого этапа Ольга Хохлова оказывала супругу помощь в делах. Когда актриса приняла решение сосредоточиться на возвращении к активной творческой работе, она получила со стороны мужа полное понимание и поддержку.
Ольга Хохлова сейчас: новые роли и проектыСегодня Ольга Хохлова считается одной из самых востребованных российских актрис по количеству ролей в игровом кино и телевизионных сериалах. Ее фильмография продолжает активно пополняться, а профессиональная занятость остается стабильно высокой.
В 2025 году состоялась премьера комедийного фильма «Три плюс три», съемки которого проходили в Коломне. В картине Хохлова исполнила роль таксистки Валентины. По словам актрисы, рабочая атмосфера на площадке отличалась сплоченностью, а съемочная группа воспринималась как единая творческая команда.
Среди проектов, запланированных к выходу, в фильмографии актрисы значится комедия «Гормон счастья: Это не конец», где Ольга Хохлова исполнила главную роль. Кроме того, она была задействована в съемках картины «Одиночки с прицепом», которая также пополнила список ее актуальных кинопроектов.
Актриса продолжает активно работать в кино и на телевидении, подтверждая статус одной из самых узнаваемых и востребованных исполнительниц второго и первого плана в современном российском кинематографе.