24 декабря 2025, 11:44

Ольга Хохлова (фото: Instagram* / olga_hohlova_official)

Ольга Владимировна Хо́хлова — российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкому зрителю она известна по комедийным и драматическим ролям, в том числе по сериалу «Папины дочки», где сыграла маму Веника. Хохлова активно работает в театре, участвуя в спектаклях «За двумя зайцами», «Горько», «Золушка», в которой исполняет роль Мачехи. 25 декабря актрисе исполняется 60 лет. О том, как она живет сегодня и что известно о ее личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ольги Хохловой: ранние годы и семья Работа в театре: от Приморья до Москвы Трудности в столице и первые отказы Театральный прорыв и признание критиков Фильмография Ольги Хохловой: начало кинокарьеры Ольга Хохлова и Никита Михалков: фильм «12» Телевизионный успех: «Кадетство», «Папины дочки», «Психологини» Личная жизнь Ольги Хохловой: муж и дети Ольга Хохлова сейчас: новые роли и проекты

Биография Ольги Хохловой: ранние годы и семья

Ольга Хохлова (фото: Instagram* / olga_hohlova_official)

Работа в театре: от Приморья до Москвы

Трудности в столице и первые отказы

Театральный прорыв и признание критиков

Ольга Хохлова (фото: Instagram* / olga_hohlova_official)

Фильмография Ольги Хохловой: начало кинокарьеры

Ольга Хохлова и Никита Михалков: фильм «12»

«Конечно, мечтала сниматься в кино у Никиты Сергеевича так страстно, что когда мы встретились на пробах фильма "12", разволновалась и бросилась к нему с поцелуями. До сих пор для меня загадка, почему Никита Сергеевич меня утвердил: или пробы ему понравились, или я его очень крепко поцеловала. Шутки шутками, а история реальная», — вспоминала актриса.

Телевизионный успех: «Кадетство», «Папины дочки», «Психологини»

Ольга Хохлова (фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

Новые роли: 2023–2024 годы

Личная жизнь Ольги Хохловой: муж и дети

«Поначалу же Славик с моей приятельницей встречался, стихи ей писал. Но однажды я, подумав, что он как будто Ромео, я — Джульетта, а подруга — Розалинда, решила все поменять. Будущий муж пошел меня провожать и из вежливости спросил, как у меня дела. "Плохо, влюбилась. В тебя!". Он оказался настолько заинтригован, что на следующий день начал ходить за мной по пятам, а я делала вид, что не обращаю на него внимания. Хотя сама не спала ночами и мечтала о нем. Вскоре вспыхнул наш роман», — делилась Ольга.

Ольга Хохлова с мужем (фото: Instagram* / olga_hohlova_official)

«Охладила я его страсть к морю тоже быстро. "Я тебя по несколько месяцев из плавания ждать не буду!" — объявила я. Слава вскоре уволился из пароходства и устроился на работу в технологическое бюро. Стал рационализатором, улучшал технические вещи, связанные с кораблями и судостроительными заводами. По тем временам получал хорошие деньги», — рассказывала артистка.

Ольга Хохлова сейчас: новые роли и проекты