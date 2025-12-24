Блогер Ковальчук подала иск на Елену Малышеву

24 декабря 2025, 09:37

Блогер Ковальчук оспаривает в суде права Елены Малышевой на бренд о похудении

Елена Малышева (Фото: кадр из программы «Жить здорово!»)

Блогер Алёна Ковальчук, которая специализируется на семинарах по похудению, подала иск в суд по интеллектуальным правам к телеведущей Елене Малышевой. Об этом сообщает РЕН ТВ.