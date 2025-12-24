Блогер Ковальчук подала иск на Елену Малышеву
Блогер Алёна Ковальчук, которая специализируется на семинарах по похудению, подала иск в суд по интеллектуальным правам к телеведущей Елене Малышевой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ковальчук требует аннулировать товарный знак «Сбрось лишнее», правообладателем которого числится Малышева. Исковое заявление поступило в суд 17 декабря, однако сейчас суд приостановил его рассмотрение из-за процессуальных нарушений.
Согласно информации Роспатента, Елена Малышева зарегистрировала этот товарный знак ещё в 2013 году. Правовая охрана бренда действует до 2031 года. Телеведущая оформила знак для широкого перечня товаров и услуг.
Кроме того, Малышева ведёт проект «Сбрось лишнее — выиграй миллион», где участники борются с лишним весом. На своём сайте Алёна Ковальчук указывает, что является автором интенсива под названием «Сбрось лишнее».
