«Что это за чудовище»: внучка от бывшего, «шведская семья», измены и вымогательства. Раскрыты грязные тайны разгульной жизни Долиной
Личная жизнь Ларисы Долиной всегда вызывала интерес. Сначала она родила дочь Ангелину от Анатолия Миочинского. Позже у певицы начался роман с музыкантом Ильёй Спициным. Они расстались в 2018 году. Спустя время пользователи сети обратили внимание на внучку знаменитости. Девочка очень похожа на Спицина. Это породило слухи о том, что он может быть её настоящим отцом. Тем более дочь певицы, Ангелина, не говорит, кто отец её дочки. Сама Лариса Александровна, когда узнала про эти разговоры, пришла в ярость. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Что это за чудовище и откуда оно взялось?Женщина впервые примерила свадебное платье в 1983 году. Её избранником стал коллега по оркестру Анатолий Миочинский, который тогда работал вторым дирижёром в «Современнике». Когда мужчина увидел молодую Ларису на сцене, он не восхитился, а был в шоке. По его словам, перед ним двигалось нечто большое и неловкое. Он даже подумал: «Что это за чудовище и откуда оно взялось?» Однако именно эта «грубая, неотёсанная мощь» привлекла его внимание позже. Девушка вела себя так, будто уже стала знаменитостью: громко смеялась, не стеснялась своей фигуры и не заботилась о манерах.
Смерть от рака крови«Животная вульгарность» Ларисы в итоге привлекла внимание Анатолия. Их брак начался на фоне трагедии. В августе 1978 года у музыканта от рака крови умер восьмилетний сын от первого брака. После этой потери он начал злоупотреблять алкоголем. Однажды, проснувшись, мужчина обнаружил рядом с собой Долину. Через девять месяцев у них родилась дочь Ангелина. Многие надеялись, что это укрепит семью, но этого не случилось. Женщина объясняет развод просто: её бывший муж слишком много пил, и между ними исчезло понимание.
Алкоголизм Ларисы ДолинойАнатолий утверждает, что Лариса Долина сама злоупотребляла алкоголем. После развода мужчина отмечал, что она почти не позволяла ему видеться с дочерью и внучкой. Несмотря на это, он считает, что Ангелина очень похожа на него. Он с нетерпением ждет её звонков и гордится успехами внучки Саши. В 2017 году в интернете появлялись сообщения о том, что Миочинский остался один и стал инвалидом из-за проблем с ногами. Позже он подтвердил, что перенёс операцию, после которой ушёл с работы.
Измена, новый мужчина и шведская семьяВ 1987 году жизнь Долиной изменилась. У неё появился новый партнер — бас-гитарист Виктор Митязов. Эти отношения резко отличались от прежних. Если с первым мужем знаменитость сталкивалась с алкоголизмом и завистью к её успехам, то новый партнер стал для неё надежной опорой. Он ухаживал красиво, дарил цветы и был всегда рядом. Однако сама Лариса признавалась, что не испытывала сильных чувств и позволяла себя любить.
Они прожили вместе 11 лет, но общих детей у них не оказалось из-за медицинской проблемы — резус-конфликта. В их отношениях царила спокойная атмосфера до тех пор, пока в коллективе не появился молодой бас-гитарист Илья Спицын. Виктор сразу почувствовал, что что-то не так. У него была хорошая интуиция. Финал этих отношений оказался тяжелым. Митязов пытался спасти семью всеми возможными способами. Он даже шутил, что ставил ультиматумы и предлагал жить «шведской семьёй», чтобы сохранить привычный быт и совместный бизнес. Но Лариса была в восторге от новой любви и ушла к Спицыну.
При разводе певица благородно отказалась от доли в их московской квартире. Однако через три года ей понадобились деньги. Лариса поставила Виктора перед фактом: либо он отдаёт ей 100 тысяч долларов, либо она продаст свою часть. Мужчине пришлось срочно искать средства и фактически выкупать собственное жильё.
Внебрачная дочкаЛариса начала встречаться с Ильёй Спициным, когда тот был женат и воспитывал сына. Это обстоятельство не остановило певицу. Разница в возрасте в 13 лет также её не смутила. Долина была уверена в своих чувствах и увидела в мужчине доброго и надёжного человека. Она описывала его как заботливого партнёра, способного поддержать в трудную минуту. Пара быстро съехалась и стала строить совместные планы. Однако уже в 2011 году появились слухи о проблемах в их отношениях. В 2018-м стало известно, что Илья ушёл к другой женщине, с которой у него родилась внебрачная дочь.
Тайный отецАнгелина Миончинская — единственная дочь Долиной. Сразу после рождения у девочки диагностировали гемолитическую желтуху. Врачи не оказали должной помощи, и малышка оказалась в критическом состоянии. Лариса решилась на крайний шаг и украла дочь из больницы, сбежав с ней через окно. Она вызвала своего врача, и ребенка лечили целый месяц.
После развода с мужем Лариса отправила Ангелину к своим родителям в Одессу. Бабушка и дедушка стали для внучки опорой. Девочка росла активной и непоседливой, но всегда становилась послушной, стоило только напомнить о маме. В середине 90-х Лариса перевезла Ангелину в Москву. После окончания престижного вуза девочка попробовала себя в разных профессиях: помощником юриста, экономистом-аналитиком и организатором праздников. Позже она занялась бизнесом, управляя строительными компаниями. Однако кризис заставил её закрыть фирмы. Ангелина унаследовала от матери силу и упрямство, но не хватало амбиций. Она попыталась открыть частный детский сад, но безуспешно. Лариса помогла ей устроиться координатором музыкальных проектов и помощницей.
В 2022 году Миончинская объявила о планах запустить ресторан и стать шеф-поваром. Она увлекалась готовкой и хотела радовать посетителей любимыми блюдами певицы. Однако проект не осуществился. В молодости Ангелина встречалась с Егором Дружининым, но их отношения сложились. В 2011 году она родила дочь Александру, однако имя отца так и осталось неизвестным.
Внучка Ларисы ДолинойВнучка Ларисы Долиной родилась 28 сентября 2011 года. С первых дней бабушка была рядом с Александрой и старалась обеспечить ей все необходимое. Девочка росла в любви, получая игрушки и наряды, которые приносили ей радость. Малышка с раннего возраста посещала кружки, занятия и репетиторов. Пробовала ритмику, лепку, танцы и рисование. Она изучала английский язык и часто ходила в музеи и на спектакли. Интерес к сцене проявился у неё очень рано. Преподаватели отмечали, что Александра трудолюбива и не ленится. Она неоднократно выходила на сцену вместе с бабушкой, что укрепляло их связь.
В конце 2022 года Лариса отметила, что внучка заметно повзрослела и стала увереннее чувствовать себя на сцене. В январе 2026 года Долина отправилась в Кисловодск вместе с Ангелиной и Александрой. Поездку запланировали заранее, чтобы совместить отдых с учебой. Знаменитость рассказала, что учеба в школе родственнице даётся непросто из-за увеличившейся нагрузки, поэтому перерыв был необходим.
Внучка — копия бывшего мужаПосле возвращения из отпуска Долина поделилась впечатлениями. Она отметила, что поездка пошла всем на пользу и помогла отдохнуть. Однако фотографии из отпуска привлекли внимание пользователей сети не только своим содержанием. Многие заметили, что Александра сильно напоминает Илью Спицына, с которым у Ларисы были отношения в прошлом. В комментариях появилось множество мнений на этот счет. Некоторые пользователи утверждали, что сходство очевидно, а другие говорили о том, что замечали это давно. Большинство уверено, что отцом Александры является именно Спицин, что могло стать причиной разрыва в их отношениях в 2011 году. Знаменитость резко отреагировала на эти домыслы.
«Илья Спицын никакого отношения к рождению моей внучки не имеет!», — заявила она.
Певица подчеркнула, что знает отца Александры и уважает его, но имя не раскрывает.