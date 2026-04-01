Уехавшая из России телеведущая продала жилье в центре Москвы за многомиллионную сумму
Уехавшая из России экс-телеведущая Ольга Шелест продала свою квартиру в центре Москвы за 107 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Элитная трехкомнатная квартира находится в бывшем доходном доме О. Н. Волобуевой — в 200 метрах от Патриарших прудов. Площадь жилья составляет 92 квадратных метра, внутри — две ванные комнаты, изолированный кабинет на 14 «квадратов» и отдельный гардероб. О дизайнерском ремонте Шелест ранее рассказывала в соцсетях. Для ускорения продажи она снизила цену на несколько миллионов.
Муж телеведущей Алексей Тишкин, который покинул страну вместе с ней, до сих пор не справился с финансовыми трудностями. На его счету числится более 600 тысяч рублей долга перед ФНС.
Ранее Шелест закрыла свое ИП и вышла из всех бизнесов в России. После отъезда она начала зарабатывать на онлайн-корпоративах, выступая из студии в США и запрашивая за выступления от 100 тысяч долларов для клиентов из РФ.
