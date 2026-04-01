«Загадила берега и ручей»: как Долина загрязнила пруд в Подмосковье
Ларисе Долиной грозит штраф и возмещение ущерба в размере 100 млн рублей за загрязнение природного ручья. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, на участке певицы в Подмосковье из искусственного пруда по ржавым каналам сливается вода, которая привела к загрязнению берегов и ручья.
Специалисты уже взяли пробы воды для анализа. Если экспертиза подтвердит факт порчи, артистку обяжут очистить ручей — стоимость работ оценивается в 100 млн рублей.
Жалобу в Росприроднадзор направил саратовский бизнесмен Глеб Рыськов. Он просит провести проверку, остановить сброс жидкостей и установить степень ущерба для почвы и природного рельефа.
Искусственный пруд вырыли в 2001 году, работы обошлись в два млн рублей. На участке также построили гараж площадью 179,2 кв. м. и два жилых дома на 656,2 и 363 «квадрата».
