«Клюквенный щербет» на грани закрытия: эскорт, наркотики и ненависть главных актеров. Что на самом деле происходит за камерами?
Нашумевший сериал «Клюквенный щербет» трещит по швам. После выхода 113-й серии стало очевидно, что слухи о скором уходе актрисы Сылы Тюркоглу (Дуа) подтвердились. Артистка попрощалась с проектом в социальных сетях, опубликовав трогательную подборку фотографий с любимыми коллегами.
Однако на этих снимках не оказалось Догунана Гюнгёра (Фатиха). Более того, актеры отписались друг от друга во всех соцсетях. Это окончательно убедило поклонников в серьезном конфликте за кадром. Подробнее о том, что происходит за кулисами — в материале «Радио 1».
Что на самом деле происходило между звездами «Клюквенного щербета»?
По данным из инсайдерских источников, актеры, исполняющие роли Дуа и Фатиха, никогда не состояли в романтических отношениях. Более того — откровенно недолюбливали друг друга. Их конфликт начался еще во время съемок первого сезона. Изначально общение коллег ограничивалось рабочими моментами, но в какой-то момент Гюнгёр стал проявлять знаки внимания к Тюркоглу. Получив отказ, актер, по слухам, начал искать утешение на стороне, не гнушаясь услугами эскорт-агентств. Об этом, в частности, заявляла Фейза Дживелек (Ниляй).
Проблемы на площадке: от гигиены до наркотиков
Фейзу Дживелек также окружают скандальные слухи. Ее коллега по сериалу Эмрах Алтынтопрак (Мустафа) публично жаловался, что совместные сцены с ней стали для него испытанием из-за проблем с гигиеной. По неподтвержденным данным, именно это стало одной из причин, по которой актер попросил продюсеров как можно скорее написать ему выход из сериала. Он, как и Сыла Тюркоглу, покинул проект в финале сезона и тут же отписался от Дживелек в соцсетях.
В кулуарах также обсуждаются слухи о возможных проблемах с наркотиками у Фейзы Дживелек, что могло усугублять напряженную атмосферу на площадке.