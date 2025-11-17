«Что там такого?»: Дибров впервые высказался о скандальном видео с ширинкой
Дмитрий Дибров заявил, что его шантажировали видео с расстегнутой ширинкой
Телеведущий Дмитрий Дибров впервые высказался о скандальном видео, на котором он появился с расстегнутой ширинкой. Свое мнение на этот счет он выразил во время прямой трансляции на платформе Twitch.
По словам Диброва, неизвестные его шантажировали, потребовав деньги за сокрытие записи, но он отказался платить. Телеведущий назвал их «крысами, которые вторгаются в личную жизнь».
«Ко мне обратилась омерзительная компашка с требованием денег за то, чтобы не публиковать. Я на него посмотрел — а что там такого?» — заявил он.Шоумен также пояснил, что в тот момент, когда его запечатлели в непристойном виде, он не находился в публичном пространстве. Кроме того, телеведущий утверждает, что пересаживался из одного автомобиля в другой и помог незнакомке выйти из машины. Расстегнутую ширинку он обнаружил, когда сел в авто.
«Послушайте, это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации [застегнуться]?» — поинтересовался Дибров.Напомним, видео с похожим на него мужчиной опубликовал телеканал РЕН ТВ в выпуске проекта «Тайная жизнь богатых и знаменитых». Герой ролика с торчащим из штанов половым органом и его спутница вышли из машины возле дома, в котором, как предполагается, проходила секс-вечеринка.