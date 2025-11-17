«Что там такого?»: Дибров впервые высказался о скандальном видео с ширинкой

17 ноября 2025, 11:26

Дмитрий Дибров заявил, что его шантажировали видео с расстегнутой ширинкой

Фото: iStock/Кирилл Зыков

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые высказался о скандальном видео, на котором он появился с расстегнутой ширинкой. Свое мнение на этот счет он выразил во время прямой трансляции на платформе Twitch.





По словам Диброва, неизвестные его шантажировали, потребовав деньги за сокрытие записи, но он отказался платить. Телеведущий назвал их «крысами, которые вторгаются в личную жизнь».

«Ко мне обратилась омерзительная компашка с требованием денег за то, чтобы не публиковать. Я на него посмотрел — а что там такого?» — заявил он.

«Послушайте, это особенность мужской одежды. Ну кто из вас не нарывался на рекомендации [застегнуться]?» — поинтересовался Дибров.