Экс-владелец бренда «Ласковый май» Коржиков подал иск к вдове Шатунова
Один из экс-владельцев бренда «Ласковый май» Николай Коржиков обратился в арбитражный суд Москвы с иском к компании «Тумач Продакшн», которая сняла сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет РИА Новости.
Заявление поступило в суд 12 ноября, но пока не принято к рассмотрению. Информация о предмете и основаниях отсутствует.
В ответчиках указана вдова Юрия Шатунова, Светлана. Коржиков ранее владел правами на бренд «Ласковый май», зарегистрированный в 2003 году. История прав на товарный знак включает множество переходов между разными лицами, включая бывшего продюсера Андрея Разина.
