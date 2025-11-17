Экс-владелец бренда «Ласковый май» Коржиков подал иск к вдове Шатунова

17 ноября 2025, 13:31

Фото: iStock/utah778

Один из экс-владельцев бренда «Ласковый май» Николай Коржиков обратился в арбитражный суд Москвы с иском к компании «Тумач Продакшн», которая сняла сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом пишет РИА Новости.