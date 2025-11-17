Певица Алла Пугачева лишилась товарного знака «Рецитал» в России
Певица Алла Пугачева утратила права на зарегистрированный в России товарный знак «Рецитал».
Как пишет aif.ru, ссылаясь на данные Роспатента, его действие закончилось в октябре 2025 года. Название связывают с одноименным коллективом, с которым примадонна работала много лет и выпустила альбом «Как тревожен этот путь».
Заявку на регистрацию знака «Рецитал» исполнительница подала в 2015-м, а в 2017 году Роспатент вынес положительное решение. После отъезда из России Пугачева не продлила права.
В следующем году аналогичная ситуация может коснуться и дочери артистки. Кристине Орбакайте нужно будет продлить исключительные права на товарный знак «Кристина», чтобы не потерять их.
