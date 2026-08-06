Михаил Горшенёв, известный поклонникам как Горшок, стал символом российской панк-сцены и одним из главных голосов группы «Король и Шут». Его песни, яркий образ и принципиальность сформировали целую эпоху в отечественном роке. Музыкант ушёл из жизни в 39 лет, оставив после себя богатое творческое наследие, семью и миллионы слушателей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Как появился «Король и Шут»
История коллектива началась в Ленинграде в 1987 году. Трое школьных друзей создали группу «Контора». Через два года к музыкантам присоединился Андрей Князев, или Князь. Он познакомился с Михаилом Горшенёвым во время учёбы в реставрационном училище. Князев привнёс в творчество группы особый стиль. Он писал песни-истории, вдохновлялся сказками, русским фольклором и мистическими сюжетами. В 1990 году коллектив взял название «Король и Шут». Главными лицами группы стали Михаил Горшенёв и Андрей Князев. Широкая популярность пришла к ним в конце 1990-х. Слушатели особенно полюбили композиции «Лесник», «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы» и «Проклятый старый дом».
Образ Горшка: ирокез, татуировки и харизма
Михаил Горшенёв выделялся не только мощной подачей на сцене, но и узнаваемой внешностью. Его визитной карточкой стал высокий ирокез с шипами. Перед гастролями артист стригся короче, чтобы легче укладывать причёску. В одежде Горшок чаще выбирал чёрный цвет. Он не стремился к глянцевому образу и сохранял привычный для себя панк-стиль. Внимание публики привлекали и его татуировки. Среди них находились изображения любимых музыкантов и портрет дочери. Певец не скрывал, что потерял часть зубов в молодости. Он рассказывал разные истории, связанные с подростковыми выходками и травмами.
Рок-опера TODD и уход Князева
В 2011 году «Король и Шут» начал работу над рок-оперой TODD. В основу проекта легла история Суини Тодда — лондонского цирюльника из мрачной легенды. Андрей Князев не захотел участвовать в постановке. Он покинул группу и основал коллектив «КняZz». Позже вторым вокалистом «Короля и Шута» стал Александр Леонтьев, известный под псевдонимом Ренегат. TODD стал важной частью позднего периода творчества Михаила Горшенёва. Музыкант вложил в рок-оперу много сил и считал её одним из ключевых проектов своей жизни.
Что случилось с Михаилом Горшенёвым
Михаил Горшенёв умер 19 июля 2013 года в своём доме под Санкт-Петербургом. Ему было 39 лет. До 40-летия музыкант не дожил несколько недель. Судебно-медицинская экспертиза назвала причиной смерти токсическую кардиомиопатию. Она развилась на фоне употребления алкоголя и наркотических веществ. Близкие артиста говорили, что в последние месяцы он испытывал сильное напряжение и пытался справляться со стрессом. Горшенёв открыто говорил о сложном периоде своей жизни и зависимости. Вторая жена Ольга помогла ему пройти лечение и реабилитацию. Некоторое время артист не употреблял наркотики, много работал и стремился проводить больше времени с семьёй. После смерти фронтмена участники «Короля и Шута» устроили прощальный тур. В 2014 году музыканты продолжили карьеру под названием «Северный флот». Имя коллектив получил в честь песни, написанной Горшенёвым.
Семья Михаила Горшенёва: жёны и дети
Первой женой Михаила стала Анфиса. Их отношения сопровождали тяжёлые проблемы с зависимостью. Родные не раз пытались помочь супругам пройти лечение. Однако сохранить семью им не удалось. Позже Горшенёв познакомился с Ольгой. Их встреча произошла в клубе «Старый дом», где выступал «Король и Шут». Девушка пришла за автографом для брата, а знакомство быстро переросло в серьёзные отношения. У Ольги росла дочь Анастасия от первого брака. Михаил тепло относился к девочке, водил её в детский сад, читал ей книги и учил кататься на велосипеде. При этом музыкант не хотел заменять Насте родного отца. Поэтому он предложил ей обращаться к нему «Мишутка». В мае 2009 года у Михаила и Ольги родилась общая дочь Александра.
Как сейчас выглядит и чем занимается дочь Горшка
Она выросла вдали от постоянного внимания прессы. Александра интересуется моделингом и современной популярной музыкой. По данным СМИ, среди её любимых исполнительниц — Клава Кока. Рок-музыка не стала главным увлечением россиянки, но творчество отца занимает в её жизни особое место. Девушка иногда участвует в мероприятиях и концертах, посвящённых памяти Михаила Горшенёва. Она появлялась на пресс-конференции к 10-летию рок-оперы TODD вместе с дядей Алексеем Горшенёвым. Алексей — лидер группы «Кукрыниксы» и младший брат фронтмена «Короля и Шута».
Фонд памяти Михаила Горшенёва и сериал о группе
После смерти артиста его вдова Ольга создала Фонд памяти Михаила Горшенёва. Организация сохраняет творческое наследие музыканта, проводит концерты памяти и помогает выпускать редкие материалы, связанные с «Королём и Шутом». В 2023 году вышел сериал «Король и Шут». Михаила Горшенёва сыграл актёр Константин Плотников. Зрители отметили внешнее сходство артиста с легендарным рок-музыкантом. Песни Горшка продолжают звучать на концертах, в фильмах и в плейлистах новых слушателей. Для поклонников он остаётся не просто фронтменом известной группы, а важной фигурой русской рок-культуры.