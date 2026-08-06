06 августа 2026, 13:00

Михаил Горшенев (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Михаил Горшенёв, известный поклонникам как Горшок, стал символом российской панк-сцены и одним из главных голосов группы «Король и Шут». Его песни, яркий образ и принципиальность сформировали целую эпоху в отечественном роке. Музыкант ушёл из жизни в 39 лет, оставив после себя богатое творческое наследие, семью и миллионы слушателей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Как появился «Король и Шут» Образ Горшка: ирокез, татуировки и харизма Рок-опера TODD и уход Князева Что случилось с Михаилом Горшенёвым Семья Михаила Горшенёва: жёны и дети Как сейчас выглядит и чем занимается дочь Горшка Фонд памяти Михаила Горшенёва и сериал о группе

Как появился «Король и Шут»

Образ Горшка: ирокез, татуировки и харизма

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Рок-опера TODD и уход Князева

Что случилось с Михаилом Горшенёвым

Семья Михаила Горшенёва: жёны и дети

Как сейчас выглядит и чем занимается дочь Горшка

Александра и Алексей Горшенев (Фото: Instagram* @gorsheneva_olga)

Фонд памяти Михаила Горшенёва и сериал о группе