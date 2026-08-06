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Филипп Киркоров решил заменить обычные клыки на эксклюзивные с огранкой под бриллианты

Филиппу Киркорову изготовят бриллиантовые виниры за 350 тысяч рублей
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров продолжает эксперименты с внешностью. На этот раз поп-король решил отказаться от классических виниров в пользу необычного дизайнерского решения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Артисту уже обточили зубы и установили временные виниры. В ближайшее время их заменят на эксклюзивные клыки, выполненные с огранкой, напоминающей бриллианты.

Стоимость такого необычного преображения составляет от 175 тысяч рублей за один винир. Таким образом, только два новых клыка обойдутся певцу примерно в 350 тысяч рублей.

При этом сообщается, что ранее Киркоров уже установил виниры стоимостью более миллиона рублей, однако результат его не устроил. Теперь артист решил сделать улыбку ещё более эффектной и необычной.

Поклонники уже активно обсуждают будущий образ певца. Одни восхищаются его смелостью, другие шутят, что улыбка Киркорова скоро станет настоящим произведением ювелирного искусства.

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