Филипп Киркоров решил заменить обычные клыки на эксклюзивные с огранкой под бриллианты

06 августа 2026, 11:33

Филиппу Киркорову изготовят бриллиантовые виниры за 350 тысяч рублей

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров продолжает эксперименты с внешностью. На этот раз поп-король решил отказаться от классических виниров в пользу необычного дизайнерского решения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».