Филипп Киркоров решил заменить обычные клыки на эксклюзивные с огранкой под бриллианты
Филипп Киркоров продолжает эксперименты с внешностью. На этот раз поп-король решил отказаться от классических виниров в пользу необычного дизайнерского решения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артисту уже обточили зубы и установили временные виниры. В ближайшее время их заменят на эксклюзивные клыки, выполненные с огранкой, напоминающей бриллианты.
Стоимость такого необычного преображения составляет от 175 тысяч рублей за один винир. Таким образом, только два новых клыка обойдутся певцу примерно в 350 тысяч рублей.
При этом сообщается, что ранее Киркоров уже установил виниры стоимостью более миллиона рублей, однако результат его не устроил. Теперь артист решил сделать улыбку ещё более эффектной и необычной.
Поклонники уже активно обсуждают будущий образ певца. Одни восхищаются его смелостью, другие шутят, что улыбка Киркорова скоро станет настоящим произведением ювелирного искусства.
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