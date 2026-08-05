«Кайф!»: Иванченко показала первые кадры с торжества после неожиданной свадьбы с Зайцем
Свадебное платье Олеси Иванченко обошлось более чем в 650 тысяч рублей
Олеся Иванченко поделилась первыми фотографиями со своей свадьбы с комиком Максом Зайцем. В конце июля ведущая неожиданно сообщила, что вышла замуж, а теперь показала поклонникам кадры с торжественного дня.
Иванченко с юмором рассказала, что решение о свадьбе было довольно спонтанным.
«Это у нас был мудик за пару недель спонтанно пожениться, а это уже фоточки пришли. Было кайф!» — написала ведущая.Особое внимание поклонников привлёк образ невесты. Свадебное платье Олеси было создано российским дизайнером и, по данным издания, его стоимость составила 655 тысяч рублей.
На снимках Иванченко предстала в элегантном образе, а сама ведущая отметила, что день получился очень тёплым и запоминающимся. Теперь поклонники ждут больше подробностей о свадьбе и новых кадров с праздника.