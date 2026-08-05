«Кайф!»: Иванченко показала первые кадры с торжества после неожиданной свадьбы с Зайцем

05 августа 2026, 22:44

Свадебное платье Олеси Иванченко обошлось более чем в 650 тысяч рублей

Олеся Иванченко (Фото: Instagram* / @losenok95)

Олеся Иванченко поделилась первыми фотографиями со своей свадьбы с комиком Максом Зайцем. В конце июля ведущая неожиданно сообщила, что вышла замуж, а теперь показала поклонникам кадры с торжественного дня.





Иванченко с юмором рассказала, что решение о свадьбе было довольно спонтанным.





«Это у нас был мудик за пару недель спонтанно пожениться, а это уже фоточки пришли. Было кайф!» — написала ведущая.