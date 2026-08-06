Актриса Ирина Безрукова временно передвигается на инвалидном кресле
Ирина Безрукова получила травму ноги, из-за которой сейчас передвигается в инвалидном кресле. В распоряжении StarHit оказалось эксклюзивное видео, на котором видно, что левая нога актрисы находится в гипсе, а сама она не опирается на повреждённую конечность.
По предварительной информации, речь может идти о серьёзной травме, возможно, переломе. Такое повреждение обычно требует длительного восстановления, ограничивает физическую активность и может повлиять на рабочий график артиста.
Из-за необходимости лечения Безруковой, вероятно, придётся временно скорректировать профессиональные планы — отменить часть спектаклей, приостановить участие в съёмках или перенести рабочие проекты.
Официальных подробностей о том, как именно актриса получила травму, а также о сроках восстановления пока не сообщается.
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