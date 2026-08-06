Актриса Ирина Безрукова временно передвигается на инвалидном кресле

06 августа 2026, 12:08

Актриса Ирина Безрукова получила серьёзную травму ноги

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* / @irina_bezrukova_official)

Ирина Безрукова получила травму ноги, из-за которой сейчас передвигается в инвалидном кресле. В распоряжении StarHit оказалось эксклюзивное видео, на котором видно, что левая нога актрисы находится в гипсе, а сама она не опирается на повреждённую конечность.