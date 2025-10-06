Дом в Барвихе, две дочери и 21 год вместе: почему Тигран Кеосаян ушёл от Алёны Хмельницкой к Маргарите Симоньян?

06 октября 2025, 10:56

Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала о хороших отношениях между её мужем Тиграном Кеосаяном и актрисой Алёной Хмельницкой. Она подчеркнула, что телеведущий часто навещал бывшую супругу по утрам, пока у неё не завязались новые серьёзные отношения. Их считали замечательной и крепкой парой, которая вместе провела целых 21 год. Они были связаны общим домом и работой, а также стали родителями двух дочерей. Но что же привело к разрушению этой семьи? Подробности читайте в материале «Радио 1».





Как всё начиналось

«Она стояла такая красивая. Мне срочно нужна была актриса на рекламу, подошёл, стрельнул телефончик. Вот так всё началось», — делился он.

Алена Хмельницкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Почему распался брак?

«Мы уже смотрели на мир совершенно иначе. Пришло понимание, что лучше расстаться тихо и достойно, чем устраивать шумиху», — говорил Тигран.

«Мы оставались единой творческой командой, но перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной, мужем и женой. Несколько раз сходились-расходились. Так что, когда я узнала о появлении у Тиграна новой возлюбленной это вовсе не стало для меня ударом или шоком. Нам обоим легче стало от того», — рассказала знаменитость.

Новая глава в жизни

«Повстречал лично в 2014-м году, когда уже по сути не жил с Аленой. Именно тогда, услышав, что журналистку-армянку критикуют на радио, решил заступиться. И попутно пригласил саму Риту на свидание», — пояснял он.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)



Проблемы в семье