Дом в Барвихе, две дочери и 21 год вместе: почему Тигран Кеосаян ушёл от Алёны Хмельницкой к Маргарите Симоньян?
Журналистка Маргарита Симоньян рассказала о хороших отношениях между её мужем Тиграном Кеосаяном и актрисой Алёной Хмельницкой. Она подчеркнула, что телеведущий часто навещал бывшую супругу по утрам, пока у неё не завязались новые серьёзные отношения. Их считали замечательной и крепкой парой, которая вместе провела целых 21 год. Они были связаны общим домом и работой, а также стали родителями двух дочерей. Но что же привело к разрушению этой семьи? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Как всё начиналосьДавняя история любви Тиграна Кеосаяна и Алёны Хмельницкой началась в лихие девяностые. Режиссёр встретил будущую жену случайно, сначала на театральной сцене, а позже на заправке. Тогда-то всё и закрутилось.
«Она стояла такая красивая. Мне срочно нужна была актриса на рекламу, подошёл, стрельнул телефончик. Вот так всё началось», — делился он.Через некоторое время пара связала себя узами брака, родила двух прекрасных дочек — Александру и Ксению. Жизнь казалась идеальной: общая работа, большой красивый дом, творческое вдохновение.
Почему распался брак?За долгие двадцать один год многое изменилось. Люди меняются, желания тоже. Пара поняла, что стала двигаться в разных направлениях.
«Мы уже смотрели на мир совершенно иначе. Пришло понимание, что лучше расстаться тихо и достойно, чем устраивать шумиху», — говорил Тигран.По словам Алены, в последние десять лет их совместная жизнь пошла в разные стороны, появилось много проблем.
«Мы оставались единой творческой командой, но перестали быть друг для друга мужчиной и женщиной, мужем и женой. Несколько раз сходились-расходились. Так что, когда я узнала о появлении у Тиграна новой возлюбленной это вовсе не стало для меня ударом или шоком. Нам обоим легче стало от того», — рассказала знаменитость.Однако они смогли быть друзьями ради детей. Тигран оставил своей семье прекрасный дом в Барвихе и продолжал поддерживать близкие отношения с детьми и бывшей женой.
Новая глава в жизниСпустя какое-то время Тигран познакомился с Маргаритой Симоньян. Уже давно понимая, что его чувства к Алёне угасают, он не стал противиться новым отношениям.
«Повстречал лично в 2014-м году, когда уже по сути не жил с Аленой. Именно тогда, услышав, что журналистку-армянку критикуют на радио, решил заступиться. И попутно пригласил саму Риту на свидание», — пояснял он.Вскоре между журналисткой и кинематографистом начались отношения, которые переросли в гражданский брак. Муж журналистки на протяжении 10 лет делал ей предложения руки и сердца. И только 3 марта 2022 года Маргарита и Тигран официально поженились.
Проблемы в семьеМаргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа 26 сентября. Шоумен перенес два инфаркта и был вынужден проходить лечение в больнице с конца декабря 2024 года. 28 сентября в Москве десятки друзей, коллег и поклонников собрались у Армянской церкви на Олимпийском проспекте, чтобы проститься с шоуменом.
Напомним, что журналистка переживает не только смерть супруга, но и собственную болезнь — за несколько недель до кончины Тиграна ей диагностировали онкологию и провели экстренную операцию — удалили грудь. Впереди долгие курсы химиотерапии и, как неизбежное, потеря волос — журналистка пытается шутить, что скоро ей придется выбирать парики. А пока она вся в черном оплакивает мужа.