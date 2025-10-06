Полина Диброва впервые прокомментировала скорую свадьбу с Романом Товстиком
Полина Диброва прокомментировала заявление светской львицы Алёны Кравец о своей предстоящей свадьбе с миллиардером Романом Товстиком. Её слова приводит Kp.ru.
Полина отметила на заявление Кравец весьма кратко.
«Здорово, что Алёна так осведомлена. Но мы с ней не знакомы», — высказалась Диброва.Адвокат бывшей жены телеведущего Дмитрия Диброва, Марина Дубровская, дала комментарий в адрес юриста Екатерины Гордон, которая ранее представляла интересы Елены Товстик.
«Счастья молодым. Надеюсь, на свадьбе выступит группа «ЗаVисть», — иронично заявила она.Следует отметить, что музыкальный дуэт «ЗаVисть» представляют телеведущая Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Напомним, что брак Романа Товстика продолжался 22 года, в семье родилось шестеро детей. Дмитрий и Полина Дибровы расторгли брак 25 сентября после 16 лет совместной жизни, у них трое общих сыновей.