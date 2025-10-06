«Достает кольцо, а я грызу шашлык»: Мари Краймбрери рассказала о том, как Дава дважды делал ей предложение
Певица Мари Краймбрери рассказала о том, как ее супруг Давид Манукян (Дава) дважды делал ей предложение руки и сердца. Этим артистка поделилась в ходе интервью с Надеждой Стрелец.
Пара поженилась до рождения совместного ребенка, при этом бракосочетание они планировали дважды. Изначально Дава сделал девушке предложение до того, как у них случилось временное расставание — и уже тогда Мари согласилась.
Однако затем звезды прекратили встречаться, так что помолвочное кольцо «утратило» смысл. Когда Краймбрери возобновила отношения с Манукяном, тот захотел повторить признание.
«Дава решил, что в новых отношениях нужно сделать новое предложение. Я была этим тронута. Это был такой неловкий момент, мы же расставались и я думала, кольцо помолвочное носить или уже не актуально. Поэтому я была очень рада, что он мне второй раз сделал предложение», — призналась певица.Для повтора заветного вопроса Манукян организовал романтический ужин в ресторане после концерта. Несмотря на усталость Краймбрери, он достал кольцо и попросил Мари стать его женой. Момент для этого Дава выбрал своеобразный, когда его девушка «грызла шашлык».
«Он достает кольцо, и я думаю: "Ну какой я момент сейчас испортила"», — с юмором признала Краймбрери.После этого у влюбленных официально начался путь к свадьбе. В мае 2025 года у пары родилась дочь Николь. Роды проходили в партнёрском формате при участии Манукяна.
Артистка заявила, что если в будущем решится на второго ребёнка, то снова планирует рожать вместе с мужем.