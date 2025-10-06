«Бывший муж на завтрак»: Симоньян раскрыла необычный ритуал Кеосаяна

06 октября 2025, 09:40

Маргарита Симоньян рассказала об утренних визитах Кеосаяна к бывшей жене

Тигран Кеосаян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Журналистка Маргарита Симоньян сообщила о добрых отношениях между её мужем Тиграном Кеосаяном и актрисой Алёной Хмельницкой. Симоньян отметила, что телеведущий регулярно приезжал по утрам в дом к бывшей супруге, пока у неё не начались новые серьёзные отношения. Об этом Маргарита заявила в программе «Однажды…» на НТВ.





Симоньян уточнила, что Кеосаян продолжал поддерживать первую семью даже после развода. Он считал важным сохранить участие в жизни дочерей — Ксении и Александры.

«Мы с Тиграном уже жили вместе, я беременная ходила. И каждое утро Тигран перед работой ездил кормить Ксюшу завтраком. Так было до тех пор, пока у Алёны не наладилась личная жизнь, не появился другой мужчина. Тогда ежеутреннее появление Тиграна в доме бывшей жены стало не очень этично», — пояснила Маргарита.