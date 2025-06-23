Волочкова сообщила о трогательном разговоре с Владимиром Путиным

23 июня 2025, 14:22

Анастасия Волочкова: у меня была встреча с Владимиром Путиным в 2003 году

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге завершился международный экономический форум (ПМЭФ-2025), в котором приняла участие известная балерина Анастасия Волочкова. Она стала спикером в сессии «Экономика хайпа: тренды vs стратегии на ПМЭФ-2025». Предложение выступить на полях форума артистка назвала престижным.





Балерина отметила, что приняла участие в мероприятии перед выступлением на площадке президента России Владимира Путина. Ранее Волочкова имела честь лично пообщаться с государственным лидером.





«Встреча с Владимиром Путиным была в 2003 году. Для меня это было престижно и трогательно. Мы 1,5 часа говорили в его резиденции. Он всегда ставил резолюции на моих письмах, которые я писала. И мне вообще приятно, что ко мне с уважением относятся люди из мира политика, шоубизнеса», — рассказала балерина в подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».