«Что вам сделала эта девочка?»: Раскрыты шокирующие подробности, касающиеся поступка Аллы Пугачёвой

В мире российской эстрады часто всплывают истории о конкуренции, интригах и закулисных играх. Одним из самых ярких примеров является трагическая судьба Валентины Легкоступовой, певицы, известной своим хитом «Ягода-малина». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Трагедия карьеры
По словам друга Валентины Игоря Наджиева, карьера Легкоступовой была уничтожена под давлением самой Примадонны — Аллы Пугачевой. Это не секрет для многих в музыкальном сообществе, и история, которую поведал Наджиев, вызывает глубокое сожаление.
Устранение конкуренток
Наджиев утверждает, что Пугачева использовала различные методы, чтобы устранить своих соперниц.
«По карьере Вали Легкоступовой прошлась катком наша драгоценная Алла Борисовна», — сказал музыкант.
Он делится шокирующими деталями, рассказывая о том, как на концерт Легкоступовой пришли бандиты, присланные Пугачевой. Эта устрашающая ситуация стала лишь одним из эпизодов в борьбе за место под солнцем на эстраде.
Бандиты на концерте
По словам Наджиева, после выступления Легкоступовой к ней за кулисы пришли люди с угрозами: «Ты понимаешь, кто нас прислал?». Эти слова стали символом того, как далеко может зайти конкуренция в шоу-бизнесе. Несмотря на талант и преданность зрителям, Валентина оказалась в безвыходном положении. Это событие стало поворотным моментом в ее карьере.
«Да, вот такое не сказочное королевство эстрада российская, далеко не сказочное… Алла Борисовна, что вам сделала эта девочка?» — обратился Наджиев к Пугачевой.
Уход в тень
После таких событий Легкоступова была вынуждена покинуть сцену. В интервью она сама призналась, что «скосила главная мега-звезда». Чтобы оправдать свое отсутствие на сцене, певица придумала легенду, что ушла в декрет. Это решение стало не просто попыткой скрыть истинные причины своего ухода, но и отражением жестокой реальности, с которой сталкиваются многие артисты.
Предсказание цыганки
Согласно рассказам, когда мать Валентины была беременна, ей встретилась цыганка, которая предсказала, что у нее родится звезда. Хотя тогда женщина не придала значения этим словам, предсказание сбывалось — Валентина действительно стала звездой.
Отсутствие продюсеров в советское время
Артистка часто сожалела, что в период ее популярности в Советском Союзе не существовало продюсеров. Она считала, что наличие профессиональных менеджеров могло бы помочь ей справиться с трудностями, которые возникли в 90-х годах. Возможно, при другой поддержке ее карьера могла бы развиваться совершенно иным образом.
Пластическая хирургия и уход за собой
Валентина Валерьевна открыто признавалась в том, что прибегала к пластическим операциям, включая маммопластику и блефаропластику. Она также регулярно посещала косметолога для проведения «уколов красоты».
Смерть и наследство
14 августа 2020 года Валентина Легкоступова ушла из жизни в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. После ее кончины разразился скандал вокруг наследства. Дети Легкоступовой, Аннэта Бриль и Матвей Григорьев, вступили в судебные разбирательства с вдовцом Валентины — Юрием Фирсовым. Обвинения в том, что именно Фирсов сыграл роль в трагической судьбе певицы, остаются неразрешенными.