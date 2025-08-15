«Что вам сделала эта девочка?»: Раскрыты шокирующие подробности, касающиеся поступка Аллы Пугачёвой

15 августа 2025, 11:03

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В мире российской эстрады часто всплывают истории о конкуренции, интригах и закулисных играх. Одним из самых ярких примеров является трагическая судьба Валентины Легкоступовой, певицы, известной своим хитом «Ягода-малина». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Трагедия карьеры Устранение конкуренток Бандиты на концерте Уход в тень Предсказание цыганки Отсутствие продюсеров в советское время Пластическая хирургия и уход за собой Смерть и наследство

Трагедия карьеры

Устранение конкуренток

«По карьере Вали Легкоступовой прошлась катком наша драгоценная Алла Борисовна», — сказал музыкант.

Валентина Легкоступова (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)



Бандиты на концерте

«Да, вот такое не сказочное королевство эстрада российская, далеко не сказочное… Алла Борисовна, что вам сделала эта девочка?» — обратился Наджиев к Пугачевой.

Уход в тень

Предсказание цыганки

Фото: iStock/Jedraszak



Отсутствие продюсеров в советское время

Пластическая хирургия и уход за собой

Смерть и наследство