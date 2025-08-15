«Она локти кусает от зависти»: Волочкова поражается, зачем Николаева столько говорит об Ариадне

15 августа 2025, 01:24

Волочкова назвала частые комментарии Николаевой о личной жизни Ариадны завистью

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова резко осудила публичные высказывания Елены Николаевой о своей дочери Ариадне. Балерина заявила в интервью изданию «СтарХит», что Николаева использует имя Волочковой для пиара, не имея отношения к их семье.





По словам артистки, после роскошной свадьбы Ариадны в особняке Мясникова 26 апреля 2025 года, которую организовала сама Волочкова, у Николаевой началась «истерика». Поэтому она стала активнее давать интервью и высказывать мнение по любому важному событию в жизни Арианды. При этом с дальнейшими расспросами часто обращаются к самой балерине.



Волочкова считает такое поведение завистью.





«Она локти кусает, понимая, что никогда бы в жизни сама себе не смогла бы такую свадьбу устроить… А тут свадьба у дочери Волочковой! Тут же везде начала раздавать интервью. Хотела внести смуту перед торжеством. Сколько нервов потрепали мне! Она что-то пукнет, а звонят журналисты мне. А у меня постоянные концерты с шоу «Одержимость», да еще и свадьба дочери была в этот момент», — возмутилась балерина.

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)



«Если они распишутся, то отметят в кругу семьи моего бывшего мужа. У него мама, брат, сестра, у них свои дети уже, другие родственники. (...) Ариадна предупреждала меня, что для проформы должна сделать это, ведь их очень много. Где это было, за городом? Мне это даже не интересно! Ведь настоящая свадьба прошла 26 апреля 2025 года, а до этого венчание», — сказала она.