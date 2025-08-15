«Дураков надо в зеркале искать, люди не идиоты»: Юлия Ефременкова показала, как выглядела после избиения Мондезиром Свет-Амуром

15 августа 2025, 06:30

Ефременкова в ответ на возмущение Мондезира показала фото лица после избиений мужа

Юлия Ефременкова с сыном (Фото: Telegram @efremenkovvvva)

Юлия Ефременкова выложила в личном блоге кадры, на которых видны последствия избиений ее бывшего партнера Мондезир Свет-Амура. Поводом для публикации послужила недавняя критика актера, который назвал Юлию плохой матерью и вновь посетовал на запрет видеться с детьми.





В начале августа Мондезир возмутился на Ефременкову и ее «защитников». По словам отца ребят, Юлия несправедливо препятствует его встречам с близнецами и отказывается от любой помощи. Свет-Амур был уверен, что его бывшая получила поддержку в соцсетях лишь по причине хайпа и желанию других людей унизить его.



Мондезир Свет-Амур с сыновьями Кристианом и Даниэлем (Фото: Telegram @efremenkovvvva)



«Яжматери, брошенки и параноики! Фразы про настоящего мужчину, благородство и так далее оставьте при себе. Где вы были эти два года, когда изо рта этой гнилой недоноски на меня лилась грязь? Просто признайтесь, что вам нравятся скандалы. Вы же получаете от них удовольствие от этой фигни. Только, как крысы, сидите где-то в углу и с фейковых аккаунтов строчите! Ущербные!», — писал Мондезир.

Юлия Ефременкова (Фото: Telegram @efremenkovvvva)



«Значит, по поводу его помощи, которую я не принимаю. Мы все с вами взрослые люди, прекрасно знаем и понимаем. (...) Ты в своих прямых эфирах клеветал на меня! А перед этим приехал к детям, якобы такой весь благодетель, папочка, который хочет общаться с детьми, и я такая идиотка в это поверила! А ты, оказывается, приезжал просто нарыть на меня компромат, как ищейка», — поразилась блогер.

Юлия Ефременкова с сыновьями Кристианом и Даниэлем (Фото: Telegram @efremenkovvvva)



«Люди, даже не мои подписчики, а абсолютно левые паблики, которые это разбирали, писали, что он… Ну, не буду говорить кто, вы сами все понимаете. (...) Не сработала его история, он же хотел показать всем, что он хороший, а я плохая. Дураков надо в зеркале искать. Люди не идиоты», — добавила Ефременкова.

Юлия Ефременкова (Фото: Telegram @efremenkovvvva)



«Когда в моей жизни появился другой мужчина, мы с тобой не жили, хватит вести себя как обиженная девочка, я была свободной женщиной и могла хоть замуж выйти. Или ты надеялся, что (...) я тебя прощу, как всегда прощала и мы сойдемся?», — задала риторический вопрос Юлия.