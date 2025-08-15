«До встречи прекрасный край!»: Актер Алексей Чадов поделился кадрами своего отдыха с женой и детьми на Алтае

15 августа 2025, 03:59

Алексей Чадов показал теплые семейные кадры отдыха с женой и детьми на Алтае

Алексей Чадов и Лейсан Галимова (Фото: Instagram* @alexeychadovofficial)

Актер Алексей Чадов поделился трогательным фото и видео семейного отдыха на Алтае с женой и детьми. Путешествие подошло к концу, однако звезда признался, что благодарен за «особенные дни», которые провел с любимыми.





Отдыхали с наслаждением на фоне удачного выигрыша в суде против продюсера Максима Боева. Напомним, что Чадов больше года судился с ним из-за фильма «За Палыча!».



Когда картина вышла в прокат, свой гонорар Чадов так и не получил. Однако разбирательство наконец подошло к концу, и семья позволила себе беззаботно провести время.



Алексей Чадов и Лейсан Галимова с детьми (Фото: кадр видео Instagram* @alexeychadovofficial)

В поездке на Алтай участвовали супруга Чадова Лейсан Галимова, их годовалая дочь Айя и 11-летний сын Фёдор (от предыдущего брака с Агнией Дитковските). Муж и жена полностью счастливы в браке, поддерживают друг друга и обожают своих детей. Судя по всему, это взаимно — юный Федор всегда с радостью позирует для родителей, не показывая ни капли неловкости.



На этот раз семья исследовала живописные локации: каталась на катере по Телецкому озеру, покоряла горные тропы и осваивала сап-серфинг.



Сын Алексея Чадова и Агнии Дитковските Федор (Фото: кадр видео Instagram* @alexeychadovofficial) Неделю назад Чадов выкладывал в личном блоге фото с Алтая, а поздним вечером 14 августа опубликовал целый ролик.



В нем актер собрал самые разные моменты — и романтические совместные фото с женой, и активные развлечения с сыном, и умилительную игру дочери у воды.



Алексей Чадов и Лейсан Галимова (Фото: кадр видео Instagram* @alexeychadovofficial)

При этом малышка часто отвернута от камеры. Нельзя сказать наверняка, скрывают ли родители лицо девочки, или она просто очень активно и тяжело поймать удачный момент, где Айя смотрит в объектив.





«До встречи прекрасный край!», — подписал к посту актер.