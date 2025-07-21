21 июля 2025, 14:56

Авраам Руссо (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

21 июля популярному певцу Аврааму Руссо исполняется 56 лет. В начале 2000-х он был одним из главных кумиров российской эстрады, его альбомы расходились миллионными тиражами. Но внезапно он исчез со сцены. Что произошло с артистом, почему он оказался в центре громкого уголовного дела и как живет сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание От монастыря в Сирии до сцены в Париже Звездный взлет в России и первый успех Конфликт с Исмаиловым и исчезновение со сцены Скандалы и новые обвинения

Семья и личная жизнь Авраама Руссо

От монастыря в Сирии до сцены в Париже

«Мои родители встретились, когда оба были овдовевшими в годы войны, у обоих были дети от первых браков. В нашей большой семье я был 11-м, самым младшим ребенком. Среди мальчиков я был седьмым. У моего отца от первого брака были четыре мальчика и три девочки», — поделился Руссо.

Авраам Руссо (фото: Instagram* / avraamrusso)



Звездный взлет в России и первый успех

«Я приехал в Россию в конце 1996 года, не зная ни единого слова по-русски. Я даже себе представить не мог, что в России живет так много национальностей. И пожалуй, русский язык был для меня одним из самых сложных для изучения», — рассказал артист.

Конфликт с Исмаиловым и исчезновение со сцены

Авраам Руссо (фото: Instagram* / avraamrusso)



Скандалы и новые обвинения



Семья и личная жизнь Авраама Руссо