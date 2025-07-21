Чудом не умер и переехал в США: Аврааму Руссо 56 лет. Почему он пропал со сцены и как Иосиф Пригожин причастен к его похищению?
21 июля популярному певцу Аврааму Руссо исполняется 56 лет. В начале 2000-х он был одним из главных кумиров российской эстрады, его альбомы расходились миллионными тиражами. Но внезапно он исчез со сцены. Что произошло с артистом, почему он оказался в центре громкого уголовного дела и как живет сегодня, расскажет «Радио 1».
От монастыря в Сирии до сцены в ПарижеАвраам Руссо (при рождении — Абрахам Ипджян) родился в 1969 году в древнем сирийском городе Алеппо в семье армянских беженцев. Его отец Жан Ипджян служил во французском Иностранном легионе и участвовал во Второй мировой войне, а мать Мария Руссо, имеющая итальянские и левантийские корни, работала медсестрой. Когда Аврааму было семь лет, его отец умер.
«Мои родители встретились, когда оба были овдовевшими в годы войны, у обоих были дети от первых браков. В нашей большой семье я был 11-м, самым младшим ребенком. Среди мальчиков я был седьмым. У моего отца от первого брака были четыре мальчика и три девочки», — поделился Руссо.С раннего детства Авраам рос в армянской общине. По настоянию глубоко верующей матери он три года провёл в мужском монастыре, где изучал языки и постигал основы оперного пения. Позже он продолжил образование в армянской семинарии в Ливане, но оставил духовное образование ради эстрады — уже с 16 лет он начал выступать в ливанских ресторанах, чтобы финансово помогать маме.
Кроме того, Руссо перебрался во Францию, где выступал в армянских ресторанах Парижа и на праздниках в Сирии, Ливане и на Кипре.
Звездный взлет в России и первый успехНа Кипре Авраама заметил влиятельный московский бизнесмен Тельман Исмаилов. Предприниматель, владевший Черкизовским рынком и множеством клубов, предложил певцу поддержку и вывел его на российскую сцену. Продюсером Руссо стал Иосиф Пригожин.
«Я приехал в Россию в конце 1996 года, не зная ни единого слова по-русски. Я даже себе представить не мог, что в России живет так много национальностей. И пожалуй, русский язык был для меня одним из самых сложных для изучения», — рассказал артист.Первые свои песни Руссо исполнял заучивая текст. Но вскоре он даже получил российское гражданство.
Слава пришла мгновенно. Дуэт с Кристиной Орбакайте «Любовь, которой больше нет» стал хитом и принес артисту всероссийскую известность. Следом последовали успешные альбомы и мировые туры. За шесть лет Руссо выпустил семь альбомов и прочно занял место в топе музыкальных чартов.
Конфликт с Исмаиловым и исчезновение со сценыОднако за кулисами успеха нарастало напряжение. Исмаилов требовал полного подчинения. Конфликт достиг пика, когда Руссо отказался выступить на дне рождения бизнесмена из-за запланированных съёмок клипа и уехал на Кипр, но вскоре вернулся в Москву — и это стало роковой ошибкой. Однажды вечером Руссо схватили неизвестные, увезли в загородный дом Исмаилова в Апрелевке и несколько дней избивали.
Позже, в 2006 году, машину певца обстреляли из автомата. Руссо чудом выжил. Он получил тяжелые ранения и провел несколько дней в реанимации. После выписки артист уехал в США, где пытался восстановить карьеру, записал два альбома и начал новую жизнь. Но вернуть былую популярность не удалось. В Россию Руссо вернулся спустя 10 лет с концертным туром.
Скандалы и новые обвиненияВ 2024 году дело о покушении на Руссо было возобновлено. Он назвал среди предполагаемых участников похищения своего бывшего продюсера Иосифа Пригожина. Последний отверг обвинения и потребовал публичных извинений.
В сентябре того же года Авраам Руссо принял участие в очной ставке по делу о своем похищении. На встрече он опознал одного из предполагаемых участников преступления — Владимира Шестопалова. Однако подозреваемый продолжает отрицать вину, а срок давности по делу уже истек, и добиться уголовного наказания невозможно. Несмотря на это, Руссо требует от него компенсацию в размере 5 миллионов рублей за моральный ущерб.
Люблинский районный суд Москвы постановил взыскать 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с Владимира Шестопалова. Решение было оглашено 17 июля.
Тельман Исмаилов к этому времени покинул Россию и открыл самый дорогой отель в Европе — объект расположен в Анталье.
Семья и личная жизнь Авраама РуссоЛичная жизнь Руссо всегда привлекала внимание публики. В начале 2000-х он познакомился с Морелой Фердман — американкой с украинскими корнями, работавшей с менеджером Рики Мартина. Их роман стремительно развивался: пара поженилась спустя несколько месяцев знакомства.
В 2006 году них родилась дочь Эмануэлла. Через восемь лет на свет появилась вторая дочь — Аве Мария. Руссо признается, что жене пришлось выдержать его непростой характер и патриархальные взгляды, но именно семья помогла ему выжить в тяжелые времена.
На сегодняшний день Руссо продолжает заниматься творчеством.