«Надо кормить семью, про путешествия я молчу»: сестра Жанны Фриске пожаловалась на проблемы с деньгами

21 июля 2025, 12:28

Попавшей в больницу сестре Жанны Фриске не хватает денег, чтобы прокормить семью

Наталья Фриске (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)

Попавшая в больницу сестра Жанны Фриске пожаловалась на проблемы не только со здоровьем, но и с деньгами. Наталья Фриске в личном блоге сообщила, что не может покрыть все свои расходы.





По словам экс-солистки «Блестящих», на сегодняшний день она испытывает трудности с деньгами, и ей не хватает накоплений.





«Подушки на такой случай у меня нет, потому что ты живешь и не думаешь о том, что завтра с тобой может что-то случиться. Большинству почти нереально иметь накопления из-за низких зарплат, но даже такой работы нет, а кормить себя и семью надо», — пояснила сестра Жанны Фриске.