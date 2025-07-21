«Надо кормить семью, про путешествия я молчу»: сестра Жанны Фриске пожаловалась на проблемы с деньгами
Попавшей в больницу сестре Жанны Фриске не хватает денег, чтобы прокормить семью
Попавшая в больницу сестра Жанны Фриске пожаловалась на проблемы не только со здоровьем, но и с деньгами. Наталья Фриске в личном блоге сообщила, что не может покрыть все свои расходы.
По словам экс-солистки «Блестящих», на сегодняшний день она испытывает трудности с деньгами, и ей не хватает накоплений.
«Подушки на такой случай у меня нет, потому что ты живешь и не думаешь о том, что завтра с тобой может что-то случиться. Большинству почти нереально иметь накопления из-за низких зарплат, но даже такой работы нет, а кормить себя и семью надо», — пояснила сестра Жанны Фриске.
Звезда добавила, что она уже год не работает, а доходов от блога не хватает даже на покрытие ежедневных расходов.
Напомним, в начале июля Наталья Фриске уже попадала в медучреждение из-за воспаления шейных лимфоузлов. Недавно она снова оказалась в больнице.
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