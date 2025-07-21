«Серьёзная подготовка»: Певец SHAMAN раскрыл свою главную мечту

21 июля 2025, 13:53

Ярослав Дронов озвучил свою главную мечту

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, озвучил весьма необычную мечту. Певец заявил о желании спеть в космосе. Об этом сообщает «Пятый канал».





Дронов во время пресс-конференции на VK Fest рассказал о своей главной мечте. Певец заявил, что хотел бы исполнить песню за пределами Земли.

«Хотя моя мечта — спеть во открытом космосе, но это, понимаете, достаточно серьёзная подготовка в первую очередь. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь это случится. Кто знает, — пояснил Ярослав.