«Серьёзная подготовка»: Певец SHAMAN раскрыл свою главную мечту
Ярослав Дронов озвучил свою главную мечту
Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, озвучил весьма необычную мечту. Певец заявил о желании спеть в космосе. Об этом сообщает «Пятый канал».
Дронов во время пресс-конференции на VK Fest рассказал о своей главной мечте. Певец заявил, что хотел бы исполнить песню за пределами Земли.
«Хотя моя мечта — спеть во открытом космосе, но это, понимаете, достаточно серьёзная подготовка в первую очередь. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь это случится. Кто знает, — пояснил Ярослав.Следует отметить, что в открытом космосе в привычном понимании звука нет. Это связано с тем, что для распространения звуковых волн необходима специальная среда, такая как воздух, а в космосе в основном вакуум.
Ранее сообщалось о том, что певец SHAMAN выпустил клип для музыкального конкурса «Интервидение».