Ирина Тонева высказалась о своём уходе из «Фабрики»
Ирина Тонева: если я захочу уйти из «Фабрики», я скажу об этом заранее
Солистка группы «Фабрика», певица Ирина Тонева пока не собирается покидать коллектив, но если всё же это произойдёт, то артистка сообщит о своём решении заранее. Об этом она заявила в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1».
Иващенко предположил, что если Тонева уйдёт из «Фабрики», то группа перестанет существовать. Ирина с ним не согласилась.
«Все люди в нашей компании всегда ко всему готовы. Я не собираюсь никого подставлять. Если вдруг что, я скажу заранее», — сказала певица.Она отметила, что работа в группе «Фабрика» ей приносит удовольствие. Единственный момент — выступать ночью артистке становится тяжело.
«Ночью становится тяжело работать. Если концерт в 10 вечера, я не засну раньше 2 часов ночи. Это потом сказывается на здоровье», — пояснила Тонева.Ирина советует посетить живой концерт «Фабрики», чтобы убедиться, как сильно другие участницы коллектива отдаются творческому процессу.
«Когда происходят выступления, то зрители подобострастно поглощают каждую и удовольствие получают от каждой. Потому что все гармонично вписались в группу. Каждая вносит какой-то свой огонь, свой тембр. Не побывав на концерте, нельзя понять, о чём я говорю», — заключила Ирина Тонева.