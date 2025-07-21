Ирина Тонева высказалась о своём уходе из «Фабрики»

21 июля 2025, 13:54

Ирина Тонева: если я захочу уйти из «Фабрики», я скажу об этом заранее

Ирина Тонева (Фото: «Радио 1»)

Солистка группы «Фабрика», певица Ирина Тонева пока не собирается покидать коллектив, но если всё же это произойдёт, то артистка сообщит о своём решении заранее. Об этом она заявила в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1».





Иващенко предположил, что если Тонева уйдёт из «Фабрики», то группа перестанет существовать. Ирина ​с ним не согласилась.

«Все люди в нашей компании всегда ко всему готовы. Я не собираюсь никого подставлять. Если вдруг что, я скажу заранее», — сказала певица.

«Ночью становится тяжело работать. Если концерт в 10 вечера, я не засну раньше 2 часов ночи. Это потом сказывается на здоровье», — пояснила Тонева.

«Когда происходят выступления, то зрители подобострастно поглощают каждую и удовольствие получают от каждой. Потому что все гармонично вписались в группу. Каждая вносит какой-то свой огонь, свой тембр. Не побывав на концерте, нельзя понять, о чём я говорю», — заключила Ирина Тонева.