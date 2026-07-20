20 июля 2026, 16:50

Авраам Руссо (фото: Instagram*/ avraamrusso)

Певцу, покорившему Россию своим пронзительным голосом и восточной харизмой, Аврааму Руссо 21 июля исполняется 57 лет. Этот артист, родившийся в далёком сирийском Алеппо, прошёл тернистый путь от придорожных кафе до сцены «Олимпийского». Его творчество, подобно яркой комете, пронеслось по небосклону российской эстрады начала 2000-х, ознаменовавшись яркими дуэтами и россыпью «Золотых граммофонов», после чего артист внезапно исчез со сцены. Что произошло с Руссо, почему он оказался в центре громкого уголовного дела и как живет сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание От монастыря в Сирии до сцены в Париже Звездный взлет в России и первый успех Конфликт с Исмаиловым и исчезновение со сцены Скандалы и новые обвинения Семья и личная жизнь Авраама Руссо Авраам Руссо сегодня

От монастыря в Сирии до сцены в Париже

«Мои родители встретились, когда оба были овдовевшими в годы войны, у обоих были дети от первых браков. В нашей большой семье я был 11-м, самым младшим ребенком. Среди мальчиков я был седьмым. У моего отца от первого брака были четыре мальчика и три девочки», — поделился Руссо.

Авраам Руссо (фото: Instagram*/ avraamrusso)

Звездный взлет в России и первый успех

«Я приехал в Россию в конце 1996 года, не зная ни единого слова по-русски. Я даже себе представить не мог, что в России живет так много национальностей. И пожалуй, русский язык был для меня одним из самых сложных для изучения», — рассказал артист.

Конфликт с Исмаиловым и исчезновение со сцены

Авраам Руссо (фото: Instagram*/ avraamrusso)

Скандалы и новые обвинения

Семья и личная жизнь Авраама Руссо

Авраам Руссо (фото: Instagram*/ avraamrusso)

«Всякие ветра бывают в этой жизни, но мы крепко стоим на ногах. Я сохранил свою семью — и это самое главное», — делился Руссо в программе «Дискотека Дискотек» на телеканале RU.TV.

Авраам Руссо сегодня