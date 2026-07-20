Двое суток в подвале Исмаилова, бегство в Америку и суды спустя 20 лет: как Авраам Руссо пережил покушение и вернулся на сцену?
Певцу, покорившему Россию своим пронзительным голосом и восточной харизмой, Аврааму Руссо 21 июля исполняется 57 лет. Этот артист, родившийся в далёком сирийском Алеппо, прошёл тернистый путь от придорожных кафе до сцены «Олимпийского». Его творчество, подобно яркой комете, пронеслось по небосклону российской эстрады начала 2000-х, ознаменовавшись яркими дуэтами и россыпью «Золотых граммофонов», после чего артист внезапно исчез со сцены. Что произошло с Руссо, почему он оказался в центре громкого уголовного дела и как живет сегодня, расскажет «Радио 1».
От монастыря в Сирии до сцены в ПарижеАвраам Руссо (при рождении — Абрахам Ипджян) родился в 1969 году в древнем сирийском городе Алеппо в семье армянских беженцев. Его отец Жан Ипджян служил во французском Иностранном легионе и участвовал во Второй мировой войне, а мать Мария Руссо, имеющая итальянские и левантийские корни, работала медсестрой. Когда Аврааму было семь лет, его отец умер.
«Мои родители встретились, когда оба были овдовевшими в годы войны, у обоих были дети от первых браков. В нашей большой семье я был 11-м, самым младшим ребенком. Среди мальчиков я был седьмым. У моего отца от первого брака были четыре мальчика и три девочки», — поделился Руссо.С раннего детства Авраам рос в армянской общине. По настоянию глубоко верующей матери он три года провёл в мужском монастыре, где изучал языки и постигал основы оперного пения. Позже он продолжил образование в армянской семинарии в Ливане, но оставил духовное образование ради эстрады — уже с 16 лет он начал выступать в ливанских ресторанах, чтобы финансово помогать маме.
Позже Руссо перебрался во Францию, где выступал в армянских ресторанах Парижа и на праздниках в Сирии, Ливане и на Кипре.
Звездный взлет в России и первый успехНа Кипре Авраама заметил влиятельный московский бизнесмен Тельман Исмаилов. Предприниматель, владевший Черкизовским рынком и множеством клубов, предложил певцу поддержку и вывел его на российскую сцену. Продюсером Руссо стал Иосиф Пригожин.
«Я приехал в Россию в конце 1996 года, не зная ни единого слова по-русски. Я даже себе представить не мог, что в России живет так много национальностей. И пожалуй, русский язык был для меня одним из самых сложных для изучения», — рассказал артист.Первые свои песни Руссо исполнял заучивая текст. Но вскоре он даже получил российское гражданство.
Слава пришла мгновенно. Дуэт с Кристиной Орбакайте «Любовь, которой больше нет» и последующая песня «Просто любить тебя» стали визитной карточкой артиста, а сольные хиты «Знаю», «Далеко-далеко» и «Обручальная» звучали из каждого утюга. Следом последовали успешные альбомы и мировые туры. За шесть лет Руссо выпустил семь альбомов и прочно занял место в топе музыкальных чартов.
Конфликт с Исмаиловым и исчезновение со сценыОднако за кулисами успеха нарастало напряжение. Исмаилов требовал полного подчинения. Конфликт достиг пика, когда Руссо отказался выступить на дне рождения бизнесмена из-за запланированных съёмок клипа и уехал на Кипр, но вскоре вернулся в Москву — и это стало роковой ошибкой. Однажды вечером Руссо схватили неизвестные, увезли в загородный дом Исмаилова в Апрелевке и несколько дней избивали.
Позже, в 2006 году, машину певца обстреляли из автомата. Руссо чудом выжил. Он получил тяжелые ранения и провел несколько дней в реанимации. После выписки артист уехал в США, где пытался восстановить карьеру, записал два альбома и начал новую жизнь. Но вернуть былую популярность не удалось. В Россию Руссо вернулся спустя 10 лет с концертным туром.
Скандалы и новые обвиненияВ 2024 году дело о покушении на Руссо было возобновлено. Он назвал среди предполагаемых участников похищения своего бывшего продюсера Иосифа Пригожина. Последний отверг обвинения и потребовал публичных извинений.
В сентябре того же года Авраам Руссо принял участие в очной ставке по делу о своем похищении. На встрече он опознал одного из предполагаемых участников преступления — Владимира Шестопалова. Однако подозреваемый продолжает отрицать вину, а срок давности по делу уже истек, и добиться уголовного наказания невозможно. Несмотря на это, Руссо требует от него компенсацию в размере 5 миллионов рублей за моральный ущерб.
Люблинский районный суд Москвы постановил взыскать 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с Владимира Шестопалова. Решение было оглашено 17 июля. Тельман Исмаилов к этому времени покинул Россию и открыл самый дорогой отель в Европе — объект расположен в Анталье.
Семья и личная жизнь Авраама РуссоЛичная жизнь Авраама Руссо не менее драматична, чем его творческая биография. В 2005 году он женился на Мореле Фердман, американке украинского происхождения, которая в то время работала гастрольным директором Рики Мартина. Благодаря связям супруги Руссо смог влиться в элитные круги Америки, где у него есть роскошный особняк в Нью-Джерси стоимостью около 300 миллионов рублей. В браке родились две дочери — Эмануэлла и Аве Мария.
В 2017 году в прессе активно обсуждался возможный развод артистов — Морела якобы хотела отсудить особняк и обвиняла мужа в изменах. Однако пара смогла пережить кризис: «Мы с Морелой договорились, обсудили определенные условия. И пошли в Америке к специалисту, это не психотерапевт, не адвокат», — рассказывал певец о примирении. Сегодня он признаётся, что именно семья является для него оплотом стабильности.
«Всякие ветра бывают в этой жизни, но мы крепко стоим на ногах. Я сохранил свою семью — и это самое главное», — делился Руссо в программе «Дискотека Дискотек» на телеканале RU.TV.
Авраам Руссо сегодняСегодня Авраам Руссо живёт между США и Россией, продолжая музыкальную деятельность, но уже без прежнего размаха. Он периодически даёт концерты в России, собирая преданных поклонников 2000-х. Так, 19 февраля 2026 года он выступил с сольным концертом в Санкт-Петербурге. В октябре 2021 года он принял участие в шоу «Суперстар! Возвращение», где занял третье место, пытаясь напомнить о себе новой публике.
Несмотря на финансовую стабильность и наличие охраны, жизнь артиста уже не та, что в эпоху его безудержной славы. Он увлёкся духовными практиками, проводит вебинары на духовные темы и подчёркивает, что главное для него сейчас — это душевный покой, а не деньги.