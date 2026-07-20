Блогер Валя Карнавал посетила финал Чемпионата мира по футболу

20 июля 2026, 14:47

Поддержка Вали Карнавал не помогла сборной Аргентины победить на ЧМ

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Валя Карнавал стала одной из звёздных гостей финала Чемпионата мира по футболу 2026 года, который прошёл на стадионе MetLife Stadium в американском Ист-Ратерфорде. Блогер поделилась фотографией с трибун в личном блоге.