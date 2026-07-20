Блогер Валя Карнавал посетила финал Чемпионата мира по футболу
Валя Карнавал стала одной из звёздных гостей финала Чемпионата мира по футболу 2026 года, который прошёл на стадионе MetLife Stadium в американском Ист-Ратерфорде. Блогер поделилась фотографией с трибун в личном блоге.
Для посещения матча Валя выбрала футболку в поддержку сборной Аргентины, дополнив образ уложенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках.
Финал мирового первенства завершился победой сборной Испании над Аргентиной со счётом 1:0. Единственный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес, принёсший испанской команде второй титул чемпионов мира.
Помимо самой игры, зрителей также ждало масштабное шоу с участием мировых артистов — перед публикой выступили Шакира и Джастин Бибер.
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