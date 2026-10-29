Чудом спасся от немецкого десанта и стал звездой кино: как Илья Рутберг пришел в театр и почему его дочь пошла по стопам отца?
Илья Рутберг связал жизнь с театром не сразу. В юности он увлекался физикой и собирался работать по специальности после окончания Энергетического института. Однако участие в драмкружке изменило его планы. Позже Рутберг стал актером и педагогом, занимался пантомимой и снялся более чем в 50 фильмах. Его дочь Юлия тоже выбрала актерскую профессию. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и родители Ильи РутбергаИлья Григорьевич Рутберг родился 17 мая 1932 года в Ленинграде. Его отец Григорий Борисович работал в строительстве. Он участвовал в возведении шоссе Москва — Симферополь, Волгодонского канала и Сталинградской ГЭС. Позже Григорий Рутберг трудился шофером в Петроградском автопарке. По воспоминаниям сына, отец отлично разбирался в автомобилях и виртуозно водил. Он мог определить марку машины и год выпуска по звуку мотора.
Мать будущего актера Мария Ильинична Рабинович преподавала английский язык. Она происходила из аристократической семьи. Детство Ильи пришлось на тяжелое время. Когда началась Великая Отечественная война, ему еще не исполнилось десяти лет. Семье пришлось расстаться: отец отправился на фронт, а мальчик с матерью покинул Ленинград.
Война и жизнь в эвакуацииГригория Рутберга направили на Северо-Западный фронт. Там он служил в 67-м механизированном военно-дорожном отряде и дослужился до звания инженера-майора. За время войны отец артиста получил три ордена и медаль «За оборону Ленинграда». Мария Ильинична с сыном эвакуировалась под Великий Новгород. Они успели уехать за два дня до начала блокады Ленинграда.
В эвакуации Илье пришлось пережить опасную встречу. Однажды он убирал пшеницу в поле, когда туда высадился немецкий десант. Мальчика, еврея по национальности, чудом не тронули. В те годы юный Рутберг перенес дизентерию и туберкулез. Спустя три года отец смог перевезти семью в Москву. Там Илья продолжил учебу и нашел новые увлечения.
Школа, спорт и интерес к физикеВ Москве Рутберг учился в школе № 170. Позже его класс прославился успехами учеников на всесоюзных олимпиадах. Четверо одноклассников стали академиками. Школа находилась недалеко от стадиона «Динамо». Илья много времени проводил на спортивных площадках и мог оставаться там допоздна.
Еще одним увлечением подростка стала физика. Он заинтересовался предметом с седьмого класса. Будущего артиста привлекали динамика, волны и статика. После получения аттестата юноша решил поступать в Энергетический институт. В те годы Рутберг не строил планов на актерскую карьеру. Со сценой его свел случай уже во время учебы в вузе.
Как Илья Рутберг пришел в театрСтуденты-комсомольцы участвовали в общественной работе. Так Илья с охапкой чертежей в руках попал в драмкружок. Поначалу выступления не предвещали успеха. Генеральная репетиция перед руководством факультета закончилась для него выговором с занесением в личное дело.
Но уже вечером молодой человек сумел проявить себя на сцене. Зрители встречали его выходы и уходы аплодисментами. Это выступление произвело на студента сильное впечатление и изменило его отношение к театру.
«Этот вечер я помню до сих пор поминутно. Что-то произошло. Я помню свое самоощущение. Я был бутылкой шампанского, из которой вышибли пробку. Что ни выход, что ни уход — аплодисменты. Я был в нирване, в одури. Я был другой», — вспоминал Рутберг.
После того вечера сцена стала его страстным увлечением. Интерес к актерской игре постепенно вытеснил прежние профессиональные планы.
Учеба в ГИТИСе и путь к искусствуЭнергетический институт Рутберг окончил в 1956 году. К тому моменту он уже решил посвятить себя искусству и начал искать возможность получить театральное образование. Илья пробовал поступать в разные профильные вузы. Однако учеба складывалась непросто: из-за участия в капустниках его отчисляли. Несмотря на неудачи, он продолжил двигаться к цели.
В 1966 году Рутберг окончил ГИТИС и получил диплом режиссера. К этому времени он уже начал сниматься в кино. Артист занимался пантомимой и преподавал, а зрители запомнили его по многочисленным экранным ролям. Путь от увлечения физикой до диплома режиссера занял несколько лет. Случайное участие в институтском драмкружке помогло ему найти дело, с которым он связал дальнейшую жизнь.
Фильмы Ильи РутбергаС 1960-х годов Илья Рутберг сыграл более чем в 50 фильмах. Среди его ранних работ — картина «Ночь без милосердия», вышедшая в 1961 году. В 1964-м актер снялся в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». В 1967 году на экраны вышло «Житие и вознесение Юрася Братчика» с участием артиста. Три года спустя зрители увидели его в «Любви к трём апельсинам».
Фильмография Рутберга продолжила пополняться и в 1970-е. Он сыграл в картинах «Новые приключения Дони и Микки», «Шагреневая кожа» и «Волшебный голос Джельсомино». В 1983 году вышел фильм «Если верить Лопотухину». Актер продолжал сниматься и в начале 2000-х. Среди работ этого периода — «Свадьба», «Интимная жизнь Севастьяна Бахова», «Родственный обмен» и «Блюз опадающих листьев». Позже он появился в фильмах «Девичник» и «Гагарин. Первый в космосе». Последняя из этих картин вышла в 2013 году.
Экранная карьера Рутберга охватила несколько десятилетий. За это время он участвовал в проектах разных лет, продолжая работу в искусстве после получения режиссерского диплома.