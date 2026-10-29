29 октября 2026, 13:38

Илья Рутберг (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Илья Рутберг связал жизнь с театром не сразу. В юности он увлекался физикой и собирался работать по специальности после окончания Энергетического института. Однако участие в драмкружке изменило его планы. Позже Рутберг стал актером и педагогом, занимался пантомимой и снялся более чем в 50 фильмах. Его дочь Юлия тоже выбрала актерскую профессию. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и родители Ильи Рутберга Война и жизнь в эвакуации Школа, спорт и интерес к физике Как Илья Рутберг пришел в театр Учеба в ГИТИСе и путь к искусству Фильмы Ильи Рутберга Жена и дочь Ильи Рутберга Как сложилась карьера Юлии Рутберг Когда умер Илья Рутберг

Детство и родители Ильи Рутберга

Война и жизнь в эвакуации

Илья Рутберг (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Школа, спорт и интерес к физике

Как Илья Рутберг пришел в театр

«Этот вечер я помню до сих пор поминутно. Что-то произошло. Я помню свое самоощущение. Я был бутылкой шампанского, из которой вышибли пробку. Что ни выход, что ни уход — аплодисменты. Я был в нирване, в одури. Я был другой», — вспоминал Рутберг.

Учеба в ГИТИСе и путь к искусству

Фильмы Ильи Рутберга

Жена и дочь Ильи Рутберга

Юлия Рутберг (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Как сложилась карьера Юлии Рутберг

Когда умер Илья Рутберг