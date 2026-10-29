«Сложно после меня на ком-то жениться»: Ирина Дубцова подколола бывшего мужа
Ирина Дубцова до сих пор советуется с бывшим мужем по поводу новых избранников
Певица Ирина Дубцова с юмором прокомментировала личную жизнь бывшего супруга Романа Черницына, солиста группы Plazma. Об этом сообщает «МК».
Артистка предположила, что музыканту непросто решиться на новый брак после их расставания.
«Сложно после меня на ком-то жениться», — пошутила Дубцова.Несмотря на развод, Ирине и Роману удалось сохранить тёплые отношения. Более того, певица по-прежнему обращается к бывшему мужу за советами, когда в её жизни появляются новые мужчины. Дубцова просит Черницына оценить поведение потенциальных избранников с точки зрения мужской логики, чтобы лучше понять их намерения.
История отношений артистов началась во время участия Ирины в проекте «Фабрика звёзд — 4». В 2004 году пара поженилась, а спустя два года у супругов родился сын Артём. Однако сохранить семью им не удалось: в 2008 году Дубцова и Черницын официально развелись.
Несмотря на прошедшие годы, бывшие супруги продолжают общаться и поддерживать друг друга. А шутка Ирины о том, что после неё сложно найти жену, показывает, что она может с улыбкой вспоминать прошлые отношения.