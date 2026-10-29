«Сложно после меня на ком-то жениться»: Ирина Дубцова подколола бывшего мужа

29 октября 2026, 11:26

Ирина Дубцова до сих пор советуется с бывшим мужем по поводу новых избранников

Ирина Дубцова (Фото: Instagram* / @dubtsova_official)

Певица Ирина Дубцова с юмором прокомментировала личную жизнь бывшего супруга Романа Черницына, солиста группы Plazma. Об этом сообщает «МК».





Артистка предположила, что музыканту непросто решиться на новый брак после их расставания.





«Сложно после меня на ком-то жениться», — пошутила Дубцова.