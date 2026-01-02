Чудом выжил под обстрелом ВСУ, стал отцом в 70 и ушёл от жены к Захаровой: как сейчас живёт звезда «Кадетства» Владимир Стеклов?
Владимир Стеклов – советский и российский актёр театра и кино. 3 января он отметит 78-летие. Как он бросил жену ради дочери Марка Захарова, кто его молодая супруга, родившая ему позднего ребёнка, и что он думает об СВО – в материале «Радио 1».
Детство без отца и путь к сцене
Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде (Казахстан). Его отец, Александр Финзеляу, был из поволжских немцев и после ссылки оказался ограничен в правах. Он не мог официально жениться и заводить детей, поэтому мальчика записали под фамилией матери, а в графе «отец» поставили прочерк.
Спустя год после рождения Владимир вместе с матерью переехал в Астрахань. Отца рядом не было – мальчика воспитывали мама и бабушка. Учёба его не увлекала, отличником он не был, много времени проводил во дворе. Всё изменилось, когда мать устроилась бухгалтером в Народный театр. С этого момента Владимир буквально поселился в зрительном зале.
Он пересмотрел все спектакли ТЮЗа, драмтеатра, ходил на гастрольные постановки и особенно любил оперу. «Риголетто» и «Фауст» он знал почти наизусть. Постепенно увлечение сценой привело его в театральную студию при Доме учителя. Несмотря на серьёзные проблемы с дикцией и картавость, его актёрские способности заметили на областном смотре самодеятельности и посоветовали поступать в театральный вуз.
В Астраханское театральное училище его приняли с условием, что он исправит дефекты речи. С этой задачей он справился уже к концу первого семестра.
Провал в Москве и провинциальные театры
Через два года обучения Стеклов решил попытать счастье в столице и подал документы в ГИТИС. Прослушивание в Москве он не прошёл и был вынужден вернуться в Астрахань, чтобы закончить местное училище. После выпуска его призвали в армию – службу он проходил в музыкальном взводе ВВС.
Карьера начиналась вдали от столицы: Кинешма, Петропавловск-Камчатский, почти десять лет работы в провинциальных театрах. После провала в ГИТИСе Стеклов уже не верил, что сможет покорить столицу.
Судьбу изменил случай. На гастролях в Москве он играл князя Мышкина в спектакле «Идиот». Среди зрителей оказался Александр Товстоногов, который высоко оценил игру актёра и пригласил его в труппу Московского драматического театра имени Станиславского.
«Ленком» и статус «вольного актёра»
В театре имени Станиславского Стеклов проработал почти десять лет, сыграв множество ролей, включая Шарикова в «Собачьем сердце». Во время перестройки он перешёл в легендарный «Ленком», где около десяти лет работал под руководством Марка Захарова.
Позже актёр ушёл на контрактную систему и стал так называемым «вольным артистом», сотрудничая сразу с несколькими театрами – «Сатирикон», Театр Моссовета, Школа современной пьесы и другие. В конце 1990-х приглашения от режиссёров буквально посыпались.
Поздний дебют в кино и почти состоявшийся полёт в космос
В кино Владимир Стеклов пришёл поздно – на первые пробы он попал лишь в 35 лет. Дебютировал в фильме «Ураган приходит неожиданно», а вскоре сыграл в «Гардемаринах, вперёд!» вместе с Жигуновым и Харатьяном.
Знаковыми стали роли Азазелло в «Мастере и Маргарите», работы в фильмах «Криминальный квартет», «Плюмбум», «Олигарх», «Гагарин. Первый в космосе». Всего в его фильмографии – около сотни картин.
В конце 1990-х актёр едва не оказался на орбите. Для фильма «Тавро Кассандры» он вместе с Ольгой Кабо прошёл полноценную предполётную подготовку и целый год провёл в Звёздном городке. Однако из-за отсутствия финансирования полёт на станцию «Мир» отменили.
Сериалы, звания и разноплановость
Широкой аудитории Стеклов хорошо знаком по сериалам «Кадетство», «Солдаты», «Я лечу», «Казус Кукоцкого», «Тайный знак», «Мёртвые души». Он одинаково убедительно играл как демонических персонажей, так и военных, врачей и рабочих.
В конце 1980-х ему присвоили звание Заслуженного артиста РСФСР, а в начале 2000-х – Народного артиста России.
Личная жизнь: несколько разводов и поздний ребёнок
Первая семья и уход к Захаровой
Первой женой Стеклова стала Людмила Мощенская. Они прожили вместе почти два десятилетия, у них родилась дочь Агриппина, которая стала известной актрисой. Брак распался, когда актёр влюбился в коллегу по сцене – Александру Захарову, дочь Марка Захарова.
В 1991 году Стеклов женился на Захаровой. Союз продлился девять лет и закончился болезненным разводом. По словам актёра, Александра потребовала оформить дарственную на квартиру и выписаться из неё. В итоге артист остался без жилья и фактически оказался «бомжом». После развода он ушёл и из «Ленкома». Связь этих событий он отрицал, однако именно так сложились обстоятельства.
Третий брак, новый развод и позднее отцовство
Третьей женой стала стоматолог Ольга Землянова. В этом браке родилась дочь Глафира. Союз продлился около двадцати лет и завершился разводом в 2015 году. Причины расставания актёр обозначил кратко – «не сошлись характерами».
После этого Стеклова подозревали в романе с молодой актрисой Ренатой Буркиной, однако слухи не подтвердились. Его гражданской супругой стала финансист Ирина Дерягина из Иркутска, которая была младше актёра на 33 года.
В январе 2018 года, когда Владимиру было 70 лет, Ирина родила ему дочь Арину. Позже пара официально оформила отношения.
Мнение об СВО
10 февраля 2025 года Владимир Стеклов вместе с директором Московского современного художественного театра Русланом Банковским отправился с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику. Как сообщало РИА Новости, поездка состоялась сразу после завершения зарубежных гастролей: коллектив театра вернулся из Шанхая в Москву 9 февраля и практически без паузы выехал в зону спецоперации.
Этот визит стал далеко не первым для актёра. Ещё в 2021 году Стеклов приезжал в Донецк и Луганск со спектаклем «Анна Каренина». Позднее он побывал в зоне боевых действий уже с гуманитарной помощью – в период, когда подразделения ВС РФ взяли под контроль Северодонецк и Лисичанск.
В марте 2023 года артист вновь навестил бойцов в Донбассе. В ходе встречи он читал стихи, делился воспоминаниями о съёмках и рассказывал истории из собственной жизни, стараясь поддержать военных живым общением.
Сам Стеклов неоднократно подчёркивал, что его поездки продиктованы не формальностью, а внутренней потребностью. В разговоре с телеканалом «360» актёр признавался, что его тянет в эти места некая сила, а время, проведённое рядом с бойцами, для него по-настоящему ценно. По его словам, он надеется, что эти минуты важны не только ему самому, и хотел бы узнать участников спецоперации ближе.
«Чудо»: как Стеклов едва не погиб под обстрелом
В мае 2023 года актёр рассказал, что во время одной из поездок в Донбасс чудом избежал гибели. В интервью изданию «Абзац» Стеклов вспоминал, как их автомобиль резко остановился из-за предупреждения по тактической связи — водителю сообщили о необходимости пропустить женщину.
По словам артиста, в тот же момент в нескольких десятках метров от машины произошёл прилёт. Если бы водитель не затормозил, автомобиль оказался бы ровно в эпицентре удара. Стеклов назвал произошедшее настоящим чудом.
Жёсткая позиция об уехавших из России артистах
Владимир Стеклов также неоднократно высказывался о коллегах, покинувших Россию. Он критически относится к убеждению, что за границей, особенно в западных странах, артистов якобы ждёт лучшая жизнь.
По словам актёра, иллюзии о заботе, нравственности и социальном благополучии за пределами страны не имеют под собой реальных оснований. Он подчёркивал, что лично никогда не ощущал оттуда ничего позитивного, а открытые «ворота» и возможность уехать, по его мнению, сами по себе ничего не дают.
Владимир Стеклов сейчас
3 января актёру исполнится 78 лет. Он продолжает активно работать, руководит Московским Современным Художественным Театром, выходит на сцену и снимается в кино. В настоящее время с его участием готовятся сразу шесть картин: «Центурия» (главная роль), «Степные боги», «Наследники», «Голем», «Афера по-русски» и «Отверженные».