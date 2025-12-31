Снял «Мастера и Маргариту» за госденьги и осудил СВО: как сейчас живёт режиссёр Михаил Локшин и почему его семья сбежала из США?
Фильм «Мастер и Маргарита» в 2024 году возглавил российский прокат и стал поводом для масштабной общественной дискуссии. Однако обсуждают не только художественные достоинства экранизации романа Булгакова, но и фигуру режиссера – Михаила Локшина. Как он подставил съёмочную команду, что говорил об СВО и где он сейчас – в материале «Радио 1».
Американцы, попросившие убежища в СССР
Михаил Локшин родился в 1981 году в США в семье американских ученых-биологов Арнольда и Лоры Локшиных. У него есть старшие брат Джеффри и сестра Дженнифер. В 1986 году семья приняла решение обратиться к руководству СССР с просьбой предоставить им политическое убежище, заявив о преследованиях в США из-за коммунистических убеждений.
Советские власти просьбу удовлетворили. Арнольд Локшин получил работу в лаборатории Института экспериментальной диагностики и терапии опухолей Онкологического научного центра имени Блохина. Семье выделили четырехкомнатную квартиру в доме работников ЦК в районе Новые Черемушки.
В интервью 2017 года глава семейства рассказывал, что младшему сыну Майклу на момент переезда было пять лет. Он пошел в детский сад, затем — в московскую школу. Все дети быстро освоили русский язык, а Лора Локшина начала публиковаться в советских и российских журналах, сравнивая повседневную жизнь работающих матерей в СССР и США. По словам Арнольда Локшина, их быт постепенно стал «обычным московским».
Образование и реклама вместо науки
Все трое детей Локшиных получили образование в Москве. Михаил окончил психологический факультет МГУ, однако работать по специальности не стал. Вместо этого он ушел в индустрию рекламы и клипов, где довольно быстро обрёл известность.
Самым популярным проектом Локшина стал рекламный ролик «Сибирская корона» с участием американского актера Дэвида Духовны, вышедший в 2014 году. В видео Духовны произносит фразу о том, что, будь он русским, ему было бы чем гордиться. Ролик стал вирусным, его обсуждали далеко за пределами РФ, а западные СМИ раскритиковали актера за «комплименты России».
Сам Локшин позже подчеркивал, что старался избежать прямой политизации, говоря о «двойственном значении патриотизма» и наличии иронии в ролике. Однако именно эта работа впервые сделала его фигурой международного масштаба.
Кинокарьера Михаила Локшина
Киноязык Локшин начал формировать в коротком метре. В 2019 году он снял короткометражный фильм «Послеобеденное наслаждение», а уже в 2020-м вышла его первая полнометражная картина — «Серебряные коньки».
Фильм оказался коммерчески успешным, окупился и получил благожелательные отзывы критиков. Картина была отмечена наградами фестивалей «Золотой орел» и «Ника», а также стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 фильмов платформы Netflix. Именно после этого Локшин окончательно закрепился в статусе одного из самых перспективных режиссеров своего поколения.
«Мастер и Маргарита»
Идею новой экранизации романа Михаила Булгакова анонсировали в 2018 году. Проект носил рабочее название «Воланд», одним из продюсеров выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Изначально режиссером назначили Николая Лебедева — авторв кассовых хитов «Легенда № 17» и «Экипаж».
Однако из-за проблем с финансированием и последовавшей пандемии проект был заморожен. Когда работа возобновилась, Лебедев уже был занят другим фильмом. Продюсеры предложили режиссерское кресло Михаилу Локшину.
Съемки стартовали в 2021 году, задолго до начала СВО. Премьера планировалась на 2022 год, но несколько раз переносилась.
Государственное финансирование и американские инвесторы
На производство фильма Фонд кино выделил 800 млн рублей. Общий бюджет составил около 1,2 млрд рублей, при этом часть средств, по официальным данным, поступила от американских инвесторов.
Проект выпустила кинокомпания Mars Media Entertainment, основанная продюсером Рубеном Дишдишяном. За годы работы компания выпустила более 170 проектов, включая «Аритмию», «Т-34», «Ночные стражи» и другие успешные фильмы и сериалы.
Политические высказывания и скандальный пост Михаила Локшина
Уже после премьеры «Мастера и Маргариты» в соцсетях распространился скриншот публикации Михаила Локшина от 24 февраля 2023 года, в которой он выразил поддержку Украине и пожелал ей «победы в СВО». Запись была удалена после того, как на нее обратили внимание СМИ и общественные деятели.
Режиссер и продюсер Тигран Кеосаян публично заявил, что, если информация о донатах ВСУ и антироссийской позиции режиссера подтвердится, ситуацию необходимо разбирать на уровне правоохранительных органов — начиная с продюсеров и заканчивая государственными структурами.
Общественники и судьба фильма «Мастер и Маргарита»
Организация «Зов народа» потребовала возбудить уголовное дело в отношении Локшина и внести его в списки экстремистов и террористов. Обращения были направлены председателю СК Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин также потребовал проверки режиссера на предмет дискредитации ВС РФ, заявив, что Локшин «открыто поддерживал Украину».
Кинокомпания Mars Media в официальном заявлении подчеркнула, что Михаил Локшин завершил все контрактные и финансовые обязательства осенью 2021 года и после этого вернулся в США. Дальнейшая работа над фильмом, по словам продюсеров, велась без его участия и под их контролем.
Несмотря на скандал, фильм получил в целом положительные отзывы. Рейтинг на «Кинопоиске» держится на уровне 7,9 балла.
Публицист Роман Антоновский считает, что необходимо разделять личность режиссера и художественное произведение. По его словам, фильм уже вышел, заинтересовал зрителей и не должен сниматься с проката, однако сам Локшин и чиновники, допустившие выделение государственных средств, должны стать предметом отдельного разбирательства.
Депутат Александр Шолохов напомнил, что прокатное удостоверение выдается фильму, а не его автору. При этом он допустил, что действия режиссера могут повлечь персональную ответственность, а дальнейшее сотрудничество с ним для российских студий станет маловероятным.
Вопрос о возможной уголовной ответственности Локшина остается открытым. Пока же фильм остаётся на ведущих площадках, а дискуссия вокруг него становится частью более широкого разговора о границах искусства, ответственности автора и государственном финансировании культуры.