Сбежал из России и живёт в плесени в Тель-Авиве: что сейчас с ведущим «Контрольной закупки» Антоном Привольным и почему он на антидепрессантах?
Ещё несколько лет назад Антон Привольнов был символом телевизионной стабильности. Улыбчивый, уверенный, всегда на стороне потребителя — главный «закупщик» страны ассоциировался с надежностью и благополучием. Федеральный эфир, узнаваемость, деньги и столичный быт без мелких забот. Сегодня Привольнов живёт в Израиле, снимает квартиру с плесенью, жалуется на тараканов и дорогую жизнь. Подробнее о его биографии, личной жизни и бедности в эмиграции читайте в материале «Радио 1»
Детство и первые шаги в карьере
Антон Привольнов — коренной москвич. Он родился 1 января 1981 года в столице. Его отец сначала был гитаристом, а позднее занялся автомобильным бизнесом. Мать — преподаватель французского языка. Родители развелись, когда Антону было шесть лет, но с отцом он поддерживал отношения.
О телевидении Привольнов в детстве не мечтал. Он хотел быть пожарным или продавцом, играл в школьных спектаклях без особых амбиций. Все изменилось, когда в 15 лет он поступил в ГИТИС на курс Леонида Хейфеца.
Формально — слишком рано. Аттестата о среднем образовании у него не было. Позже телеведущий признавался, что предоставил поддельный документ, а настоящий аттестат получил уже потом. Его однокурсником был Павел Деревянко, с которым Привольнов сохранил дружбу.
После ГИТИСа была Школа кино и телевидения, учеба у Владимира Хотиненко и работа в Театре российской армии. Однако сцена не стала главным направлением.
Телевидение и 12 лет «Контрольной закупки»
На ТВ Привольнов дебютировал в 2001 году на канале ТВЦ в программе «Секреты Фемиды». Уже через год его пригласили на Первый канал — в «Доброе утро», где он вел рубрику «Время ваших новостей».
Настоящая известность пришла в 2006 году, когда он стал ведущим программы «Контрольная закупка». Формат оказался крайне устойчивым. В 2010 году к Привольнову присоединилась Наталья Семенихина, и передача получила более выраженную социально-правовую направленность.
Проект продержался 12 лет и был закрыт в 2018 году. За это время Антон стал для зрителей почти синонимом программы. Именно это позже он назовет своей главной профессиональной ловушкой: формат не менялся, менялись только товары, а он сам начал ощущать эмоциональное выгорание.
«Доброе утро», НТВ и внезапный уход
После закрытия «Закупки» Привольнов вернулся в «Доброе утро» уже как основной ведущий, а в 2019 году запустил проект «Живая жизнь», где рассказывал о технологиях будущего.
В 2021 году он перешел на НТВ, став соведущим Леры Кудрявцевой в ток-шоу «Звезды сошлись». Осенью 2022 года Привольнов исчез из эфира, а его место занял Иосиф Пригожин. Съемки нового сезона начались уже тогда, когда Антон жил за пределами России.
Официально он объяснял уход желанием вернуться к кулинарной теме. Неофициально — совпадение по времени с отъездом выглядело слишком очевидным.
Отъезд Антона Привольнова в Израиль
Антон Привольнов уехал из России в 2022 году. Прямо связывать это решение с началом СВО он не стал, но его публичная активность, участие в зарубежных подкастах и состав аудитории не оставляют сомнений у многих наблюдателей.
Он рассчитывал, что за границей сможет устроиться не хуже, чем в Москве. Однако реальность оказалась иной.
В Израиле Привольнов живет в съемной квартире. Аренда однокомнатного жилья в Тель-Авиве обходится примерно в 3,5 тысячи евро в месяц. Транспорт, такси, самокаты — все дорого. Пешком ходить выгоднее, но жара делает это испытанием.
Комфорт, к которому он привык в Москве, оказался недоступным. В квартире нет даже посудомоечной машины. Зато есть плесень и тараканы.
«Я сижу в этой квартире, смотрю — плесень проступает, таракан большой вышел, ребенок кричит: “Папа, когда будем есть?”» — рассказывал Привольнов в эфире израильского YouTube-канала.
Его раздражают магазины с надписями на иврите, улицы, по которым «ходят и летают тараканы», и постоянное ощущение чуждости.
Психологический срыв и таблетки
Антон не скрывает, что пережил тяжелый период. Он говорил о «бытовой ломке», ощущении бессмысленности и состоянии, когда «хочется поскорее снова заснуть».
«Когда все купаются, смеются, а ты смотришь и думаешь: это просто катастрофа», – описывал он своё состояние.
В одном из интервью он признался, что справляться с этим состоянием ему помогли антидепрессанты. Решение, которое он озвучивал публично, подчеркивая, что эмиграция — это не только смена страны, но и серьезный психологический удар.
Интернет-шоу без «мирового масштаба»
После отъезда Привольнов запустил YouTube-проект, посвященный кулинарии. Канал был подан с пафосом — как «шоу мирового масштаба». Первое видео было посвящено шакшуке, но аудитория так и не пришла.
За более чем два года подписчиков набралось немного, канал заброшен уже около восьми месяцев. Ни былой узнаваемости, ни телевизионного масштаба проекту вернуть не удалось.
Личная жизнь Антона Привольнова
С будущей женой Ольгой Привольнов познакомился в Школе кино и телевидения. Они поженились в 2007 году, вскоре родился сын Платон. В прессе ходили разговоры о проблемах со слухом у ребенка, но родители утверждали, что диагноз оказался ошибочным.
В 2017 году пара развелась. Причиной стал разъезд: Ольга с сыном переехала в Санкт-Петербург, а Антон остался в Москве. Расстояние оказалось непреодолимым.
Антон Привольнов сейчас
В настоящее время телеведущий продолжает жить в Тель-Авиве. Он сотрудничает со студией Sheinkin 40, делает подкасты об эмигрантах и выпускает интервью со знаменитостями. В числе его гостей – Ксения Собчак, Алика Смехова, Михаил Лабковский и другие.
Кроме того, в 2025 году Привольнов открыл блогерский фестиваль в Хайфе.