Влюбился в Гузееву, заставил жену сделать девять абортов и не общается с дочерью: что скрывает Сергей Шакуров и почему ему запретили сниматься в кино?
Сергея Шакурова называют одним из самых мощных и неудобных актеров российского театра и кино. Его не перепутать с другим исполнителем и не уговорить на роль, если он считает ее слабой. Коллеги говорят о тяжелом характере, режиссеры — о профессиональном максимализме, зрители — о харизме, от которой невозможно оторваться. 1 января артист отметит 84-летие. Как складывался его путь, почему его жена сделала множество абортов и за что от него отвернулась дочь, читайте в материале «Радио 1».
Детство на Арбате, драки и отсутствие отца рядом
Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, в центре Москвы — на Арбате. Его родители, Каюм Таффитович и Ольга Сергеевна Шакуровы, работали в научно-исследовательском институте, где и познакомились. Отец, татарин по национальности, был страстным охотником и держал псарню из 16 собак, а потому воспитанием младшего сына в основном занималась мать и старшие братья с сестрой — разница в возрасте между ними превышала десять лет.
Сергей рос задиристым, вспыльчивым и упрямым. Уличные арбатские драки «стенка на стенку» были для него делом привычным. В десять лет будущий актер серьезно увлекся спортивной акробатикой. Упорство дало результат: к 18 годам он стал мастером спорта и чемпионом Москвы. По одной версии, его рост составлял около 170 см, по другой — 187 см, но в любом случае физическая форма Шакурова всегда была предметом отдельного внимания.
Спорт в обмен на театр и жизнь без аттестата
Все вокруг были уверены, что Сергея ждет спортивная карьера. Однако в подростковом возрасте в его жизнь вмешался театр. Он начал заниматься в драматическом кружке под руководством Валентина Заходы — бывшего артиста Центрального детского театра. Именно там, по воспоминаниям современников, «из него полез настоящий актер».
Когда пришло время выбирать будущее, Шакуров, вопреки уговорам тренера, отказался от спорта. Примечательно, что школу он так и не окончил и аттестата не получил. Не желая терять время, в 1961 году он поступил в студию при Центральном детском театре. Рекомендацию ему дал драматург Виктор Розов, увидевший в юноше серьезный талант.
Театр как судьба
После окончания школы-студии Шакуров начал службу в Театре на Малой Бронной. Вскоре режиссер Леонид Хейфец пригласил его в Центральный академический театр Советской армии. Когда спектакль «Два товарища» закрыли, а Хейфеца вынудили уйти, Шакуров последовал за ним, рассчитывая, что их творческий союз продолжится в Малом театре. Расчет не оправдался — актер остался без работы.
Лишь в 1971 году его приняли в труппу Драматического театра имени Константина Станиславского, где он прослужил 16 лет. Этот период стал одним из самых ярких в его театральной биографии. Спектакли «Маскарад» и «Сирано де Бержерак» приобрели культовый статус.
Позже Шакуров работал в МХАТе, «Современнике», Московском ТЮЗе и активно участвовал в антрепризах. Сам артист всегда подчеркивал, что именно театр считает главным делом своей жизни, а кино — лишь дополнением и хобби, на которое он тратит меньше душевных сил.
Кино: путь к всенародной славе
Дебютом в кино стала картина «Я солдат, мама» (1966), где Шакуров сыграл упрямого новобранца Пеганова. Уже через год он получил главную роль в фильме «Возмездие». Но настоящая слава пришла не сразу — лишь спустя восемь лет и десять картин.
Переломным моментом стала роль командира эскадрона Андрея Забелина в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Именно после этой работы Шакурова стали называть всенародным любимцем.
Государственные премии и конфликт с системой
В 1980 году Шакуров получил Государственную премию РСФСР за роль в фильме «Вкус хлеба». Картина вышла одновременно с книгой Леонида Брежнева «Целина» и многими воспринималась как иллюстрация официальной идеологии.
В том же году на экраны вышла «Сибириада» Андрея Кончаловского — масштабный госзаказ, сокращенный ради Каннского фестиваля. Лента получила Гран-при, уступив лишь «Апокалипсису сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы.
Однако за громкими успехами последовал конфликт. После съемок «Земли Санникова» Шакуров стал инициатором забастовки актеров, потребовав заменить режиссеров-новичков. Руководство «Мосфильма» пошло на компромисс со всеми, кроме него. Итог — выговор и трехлетний запрет на съемки.
Исторические роли Сергея Шакурова
В 1990-е годы Шакуров активно играл сложные, противоречивые роли в фильмах «Распад», «Самоубийца», «Собачий пир».
Отдельной вехой стала роль князя Меншикова в сериале «Тайны дворцовых переворотов». Съемки длились пять лет и проходили в подлинных дворцовых интерьерах.
В 2005 году Сергей Шакуров сыграл Леонида Брежнева в одноименном сериале. Кастинг был жестким — рассматривались Богдан Ступка, Юрий Стоянов, Родион Нахапетов. Несмотря на несоответствие росту, роль утвердили за Шакуровым. Для съемок ему изготовили специальные котурны, но решающим стала харизма.
За эту работу он получил ТЭФИ и «Золотого орла». Зрителей до сих пор поражает схожесть актера с генсеком — по словам Шакурова, из грима понадобились лишь «брежневские брови».
В документальном фильме «Плохой хороший человек», вышедшем к 80-летию актера, коллеги признавались, что на площадке Шакурова часто называют «злым татарином». Причина — жесткие требования, нетерпимость к халтуре и полное неприятие компромиссов.
Сам актер никогда этого не отрицал и открыто говорил, что не готов мириться с плохой работой — ни своей, ни чужой.
Музыка как второе дыхание
Помимо актерского мастерства, Шакуров известен вокальным талантом. Он выступал на концертах ко Дню Победы, в том числе на Красной площади в 2005 году, исполнял песни Игоря Николаева, участвовал в шоу «Три аккорда» в качестве судьи и в проекте «Дуэты», где пел вместе с Альбиной Джанабаевой.
Личная жизнь Сергея Шакурова
Сергей Шакуров был женат трижды. В прессе активно обсуждались слухи о его романе с Ларисой Гузеевой. Якобы именно он рекомендовал актрису Эльдару Рязанову для «Жестокого романса», но сам ушел из проекта ради роли Сирано в театре. Подтверждений этим историям нет.
Первая жена — Наталья Оленева. В этом браке родился сын Иван, ставший известным фотохудожником. Союз распался из-за многочисленных измен.
Вторая жена — актриса Татьяна Кочемасова, на 18 лет моложе. У них родилась дочь Ольга, однако после развода отношения между отцом и дочерью были фактически разорваны. Ольга позже сменила фамилию и публично заявляла, что не общается с отцом.
Третий брак — с театральным продюсером Екатериной Бабаловой, армянкой по национальности, которая почти на 30 лет младше актера. В 2004 году у пары родился сын Марат. Скандал вызвало признание Шакурова в том, что до этого жена сделала девять абортов. Актер позже назвал себя «идиотом» и говорил, что слишком поздно решился на отцовство.
Сергей Шакуров сейчас
С возрастом творческая активность Шакурова не снизилась. В последние годы он снимается в кино, играет главные роли и участвует в масштабных проектах — от комедий до исторических драм. В его героях все чаще звучит тема опыта, одиночества и столкновения поколений.
Его фильмография насчитывает более 170 работ. В 2026 году в прокат выйдут следующие картины с участием Шакурова: «Хозяин Москвы», «Тайный город», «Рождение империи», «Полураспад», «Любвеобильный» и «Гуантанамера».