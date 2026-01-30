Чудом выжила в ДТП, сбежала от мужа и запретила дочери сниматься в «Сватах»: непростой путь звезды культового сериала Инны Королёвой
Инна Королёва — имя, которое для миллионов зрителей навсегда связано с образом Марии Ковалёвой из культового сериала «Сваты». Проект, задуманный всего на пару серий, неожиданно превратился в многолетний телехит, а для самой актрисы стал не просто работой, а настоящим спасением в самый непростой период жизни. Что происходило за кулисами успешного сериала и почему эта роль оказалась для Инны судьбоносной — в материале «Радио 1».
Девочка из Павлодара, покорившая Москву
Инна Валерьевна Королёва родилась 31 января 1976 года в казахстанском Павлодаре. Её мама была физиком-математиком, но сама Инна с ранних лет тянулась к сцене. Родители не стали мешать мечтам дочери и отдали её в театральную студию. Позже была школа с театральным уклоном, бесконечные репетиции и уверенность в том, что другого пути просто не существует.
После окончания школы Инна поступила в Белорусскую академию искусств на актёрский факультет. Однако на достигнутом она не остановилась: после второго курса переехала в Москву и стала студенткой Щукинского училища, попав в мастерскую профессора Александра Граве. Учебу она завершила в 2000 году. Любопытно, что на одном курсе с ней учился Даниил Белых — будущий экранный Максим Ковалёв из «Сватов».
Театр как призвание, а не источник дохода
Получив диплом, Инна вошла в труппу Московского драматического театра «Бенефис», который надолго стал её профессиональным домом. Среди заметных работ — спектакли «Укрощение строптивой» и «Гроза», а также постановка «Мне снился сон…» по произведениям Антона Чехова, где Королёва сыграла Ирину Аркадину. В 2019 году этот спектакль получил главную награду международного фестиваля «Золотой витязь».
При этом актриса откровенно признавалась, что театр не приносит ей финансового благополучия. В 2023 году Инна рассказала, что её зарплата на государственной сцене составляет 27 тысяч рублей в месяц — «меньше, чем у дворника». Тем не менее, из любви к профессии она продолжает выходить на подмостки, дополняя работу участием в съёмках и антрепризах.
До экранного прорыва: эпизоды и ожидание
В кино Королева начала сниматься ещё до «Сватов», дебютировав в эпизоде сериала «Белые одежды». После переезда в Россию она появилась в ряде детективных проектов, но роли в основном были второстепенными. Среди более заметных работ — участие в сериале «Ивановы-Ивановы» и детективном фэнтези «Библиотекарь», где Инна сыграла медсестру.
Мария Ковалева — роль, изменившая жизнь
Настоящий прорыв произошёл в 2008 году с выходом сериала «Сваты». Инне досталась роль Маши Будько — дочери героев Федора Добронравова и Татьяны Кравченко. Проект мгновенно стал всенародно любимым, рейтинги росли, а сериал продлевали сезон за сезоном.
Внучку сватов — маленькую Женю — сыграла родная дочь Инны, Ульяна Иващенко. Актрисе даже не пришлось изображать материнские чувства. Однако уже в третьем сезоне Ульяна покинула проект — Королева решила, что учёба для дочери важнее съёмок. Позже девочку заменили другие юные актрисы.
Инна признавалась, что искренне полюбила свою героиню и с радостью соглашалась на продолжения. Но за этим стояла и личная причина: в тот период каждый съёмочный день становился для неё «глотком свежего воздуха».
Роковая авария и брак Инны Королёвой
Личная жизнь Инны сложилась не менее драматично, чем экранная. В конце 90-х годов, будучи студенткой, она познакомилась с программистом и актёром озвучки Петром Иващенко. Он помогал ей с интернетом, когда Инна переписывалась с художником из Болгарии, бегая ради этого по компьютерным клубам. Пётр долгое время оставался просто другом.
Переломным моментом стала страшная автомобильная авария, в которой они чудом выжили. Пётр вытащил Инну из искореженной машины, и после той ночи актриса поняла — это любовь. Вскоре они поженились, а в 2002 году у пары родилась дочь Ульяна.
Звёздная болезнь, развод и сериал как спасение
Во время съёмок «Сватов» семья столкнулась с трудностями. Съёмки отнимали много времени и не приносили больших денег, но сериал подарил популярность и Инне, и её дочери. Ульяна, по словам актрисы, немного «зазвездилась», но это быстро прошло.
Со временем отношения в семье осложнились: родители Петра были недовольны тем, что Инна возвращалась к работе, бытовые ссоры нарастали, и жизнь в общей квартире стала невыносимой. В итоге Королёва подала на развод. В этот период съёмочная площадка «Сватов» стала для неё настоящим убежищем.
Жизнь после развода и новые роли Инны Королёвой
После расставания с мужем Инна откровенно говорила о том, что актёрство не сделало её богатой. Гонорары в «Сватах» были скромными, а рост курса доллара только усиливал финансовые сложности.
Тем не менее, жизнь продолжилась. Ульяна, повзрослев, выбрала не актёрскую профессию, а поступила в лингвистический университет. А сама Инна в 2017 году родила сына Ивана. Имя отца она держит в секрете, как и подробности личной жизни. Ходят слухи, что актриса снова вышла замуж, но официальных подтверждений нет.
Озвучка, блогинг и редкие появления на экране
Помимо театра и кино, Королёва много лет занимается озвучиванием. Её голос можно услышать в дубляже фильмов «Сумерки», «Форсаж» и популярных компьютерных игр. Вместе с Петром Иващенко она создала студию звукозаписи и работала на радио «Маяк», где вела передачу «Полкино».
Некоторое время Инна занималась интернет-блогингом вместе с дочерью. Видео, в котором Ульяна устроила маме сюрприз на день рождения и подарила дорогой телефон, набрало сотни тысяч просмотров.
Инна Королёва сейчас
В декабре 2021 года на экраны вышел седьмой сезон «Сватов», где Инна вернулась к роли Марии Ковалевой. Съёмки проходили в Беларуси и Грузии, сценарий неоднократно менялся, а дата премьеры долго оставалась предметом слухов.
Позже Королева заявила, что этот сезон поставил точку в истории героев, но не исключила возможности возвращения в случае съёмок полнометражного фильма. Однако в ближайшее время ждать съёмок продолжения вряд ли стоит, учитывая, что созданием сериала занимались специалисты из Украины в сотрудничестве с российскими и белорусскими киношниками. А продюсером проекта выступил Владимир Зеленский.
Сегодня актриса редко появляется на экране, зато активно работает в театре и гастролирует с антрепризными постановками, оставаясь верной сцене, которая когда-то стала для неё всем.