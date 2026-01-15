Звезда сериала «Сваты» Кравченко выходит на сцену с разрывом ахиллова сухожилия
Народная артистка России, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко продолжает выходить на сцену, несмотря на серьёзную травму ноги. Как сообщает Telegram-канал Mash, актриса страдает от частичного разрыва ахиллова сухожилия, однако отказывается брать паузу в работе.
По информации издания, 72-летняя Татьяна Кравченко подвернула ногу во время репетиции в декабре, но не стала обращаться за медицинской помощью. Состояние ухудшилось перед новогодними праздниками — боль усилилась во время поклона на сцене театра «Ленком».
Врачи диагностировали частичный разрыв ахиллова сухожилия и рекомендовали операцию с последующей иммобилизацией ноги. Тем не менее артистка отказалась от хирургического вмешательства и продолжает играть в спектаклях, выходя на сцену с зафиксированной лонгетой ногой.
