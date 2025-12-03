Развёлся с Анной Слю, не женился на матери сына и тяжело пережил утрату отца: как сейчас живёт звезда «Сватов» Даниил Белых?
Даниил Белых – российский актёр, получивший известность благодаря роли Максима Ковалёва в сериале «Сваты». Как он рос в окружении Ахмадулиной и Кайдановского, какой путь прошёл ради счастья и почему не женился на матери своего ребёнка – в материале «Радио 1».
Детство и случайный старт в карьере
Даниил Белых родился в Иркутске в семье врача Георгия Белых и актрисы Наталии Колякановой — исполнительницы ярких ролей в фильмах Павла Лунгина. Родители рано расстались, и детство мальчика превратилось в постоянные переезды: Оренбург, Москва и другие города. Сменив пять школ, он научился быстро адаптироваться к новым людям и обстоятельствам.
Хотя мама мечтала защитить сына от актерской участи, именно она первой привела его в профессию: 13-летнего Даниила она порекомендовала на небольшой эпизод в фильме «Новый Одеон». Само окружение ребенка тоже «работало» на его будущий путь — по соседству жили Белла Ахмадулина, Александр Кайдановский, а математикой с ним занимался Николай Чиндяйкин.
Именно обучение в школе эстетического воспитания при киностудии Горького окончательно помогло ему понять призвание. Пройдя отбор во ВГИК, Даниил получил предложение стать вольным слушателем, пока не получит аттестат.
Позднее, случайная встреча с китайскими постановщиками в коридоре вуза привела его в фильм «Красная вишня», который, правда, так и не вышел в российский прокат. Но движущая сила профессии уже была запущена.
Первые шаги на сцене и в кино
В школе педагоги гордились будущим артистом, хотя математик однажды вынудил его бросить учебу — из-за двойки Белых забрал документы и завершил образование экстерном.
Имея аттестат, он поступил сразу в два престижных вуза — в Школу-студию МХАТ и Щукинское училище. Выбрал второй и ни разу об этом не пожалел, хотя однокурсники относились к нему настороженно: высокий и харизматичный студент успешно снимался в рекламе, что многим было недоступно.
После выпуска он попал в Театр Российской армии, но из-за конфликта с режиссером перешёл к Армену Джигарханяну. Параллельно посещал курсы Алексея Германа и постоянно появлялся в кино: «Свадьба», «ДМБ», «Ландыш серебристый».
Настоящую узнаваемость принес ситком «FM и ребята», где актёр впервые ощутил внимание зрителей. Затем последовали серьезные роли, требующие подготовки: для образа Федоса Щуся в «Девяти жизнях Нестора Махно» Белых занимался историей и учился ездить верхом. Сериал «Наследство» стал ещё одной работой, где актер полностью изменил внешность ради роли.
«Сваты»: роль, которая принесла всенародную любовь
В 2008 году Белых получил ключевую роль в своей карьере — Максима Ковалева в популярном сериале «Сваты».
«Залог успеха — химия между артистами, которая сложилась, как и дружба. Зрители это сразу почувствовали и пришла безумная слава. Каждый кирпичик и каждый камушек сошлись, как в мозаике...», – говорил позднее артист.
Съёмки седьмого сезона растянулись на четыре года — их успели начать в Беларуси и продолжить в Грузии.
«Прилетаю на съемки „Сваты-7“ — съемочная группа меняется... Мне говорят: „Это дети твои, а ты их не узнал“. Передо мной стоит взрослый парень и девушка — близнецы по сериалу. Время бежит — дети растут…», – вспоминал Белых.
Хотя сезон и называли последним, актёр надеялся на продолжение, но его так и не стали снимать из-за накалившихся отношений между Россией и Украиной (проект был совместным).
Личная жизнь Даниила Белых: долгий путь к счастью
«Мне очень хочется, чтобы мой сын был счастлив. У меня на первом месте всегда была карьера, пусть Даниил не повторяет моих ошибок», – говорила мама актёра.
Однако первый брак Белых с актрисой Анной Слю оказался непростым. Во время съёмок «FM и ребята» между молодыми людьми вспыхнули чувства, но семейная жизнь быстро стала напоминать поле боя.
«Один раз я разбил абсолютно всё, что было в доме... Просто разгромил и уничтожил вещи», — вспоминал Даниил.
На фоне семейного кризиса заболел и вскоре умер его отец. Переживая утрату, актёр отправился в горы:
«В тот тяжелый период я отправился на Эверест... Это страшное известие застало меня на высоте 5900 км, по спутниковому телефону сообщили…», – делился Белых в одном из интервью.
После возвращения из экспедиции он подал на развод.
Следующие отношения — с костюмером Натальей — подарили ему сына Тараса. Но этот союз тоже распался, и мальчик вместе с матерью уехал на Украину. Белых продолжал общаться с наследником, хотя рассказывал о нем неохотно:
«Стараюсь много о нем не говорить... Ценное пусть будет только у меня. Это ведь не часть работы».
Настоящее семейное счастье пришло лишь в 2013 году, когда он женился на Анне Теленовой, сотруднице администрации президента.
«Мы познакомились, не сказав друг другу ни слова... Мы с Анной имеем единое мнение на многие вещи. Это ценно. Иметь в семье единомышленников — счастье», – признавался Белых.
Даниил Белых сейчас
4 декабря артист отметит 46-летие. В настоящее время фильмография Белых насчитывает 89 работ. Последним его появлением на экранах стала роль мага Мирона в картине «Наследники. Дар крови», которая вышла в 2024 году.