03 декабря 2025, 17:29

Даниил Белых (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Даниил Белых – российский актёр, получивший известность благодаря роли Максима Ковалёва в сериале «Сваты». Как он рос в окружении Ахмадулиной и Кайдановского, какой путь прошёл ради счастья и почему не женился на матери своего ребёнка – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и случайный старт в карьере Первые шаги на сцене и в кино «Сваты»: роль, которая принесла всенародную любовь Личная жизнь Даниила Белых: долгий путь к счастью Даниил Белых сейчас

Детство и случайный старт в карьере

Даниил Белых с мамой Наталией Колякановой (фото: Instagram* @daniilbelykh)

Первые шаги на сцене и в кино

Даниил Белых в «FM и ребята» (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

«Сваты»: роль, которая принесла всенародную любовь

«Залог успеха — химия между артистами, которая сложилась, как и дружба. Зрители это сразу почувствовали и пришла безумная слава. Каждый кирпичик и каждый камушек сошлись, как в мозаике...», – говорил позднее артист.

«Прилетаю на съемки „Сваты-7“ — съемочная группа меняется... Мне говорят: „Это дети твои, а ты их не узнал“. Передо мной стоит взрослый парень и девушка — близнецы по сериалу. Время бежит — дети растут…», – вспоминал Белых.

Даниил Белых и Анатолий Васильев (фото: Instagram* @daniilbelykh)

Личная жизнь Даниила Белых: долгий путь к счастью

«Мне очень хочется, чтобы мой сын был счастлив. У меня на первом месте всегда была карьера, пусть Даниил не повторяет моих ошибок», – говорила мама актёра.

«Один раз я разбил абсолютно всё, что было в доме... Просто разгромил и уничтожил вещи», — вспоминал Даниил.

Даниил Белых и Анна Слю (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

«В тот тяжелый период я отправился на Эверест... Это страшное известие застало меня на высоте 5900 км, по спутниковому телефону сообщили…», – делился Белых в одном из интервью.

«Стараюсь много о нем не говорить... Ценное пусть будет только у меня. Это ведь не часть работы».

Даниил Белых и Анна Теленова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы познакомились, не сказав друг другу ни слова... Мы с Анной имеем единое мнение на многие вещи. Это ценно. Иметь в семье единомышленников — счастье», – признавался Белых.

Даниил Белых сейчас