Чуть не развелся из-за Волочковой и хотел баллотироваться в президенты Украины: каким был Джигурда 30 лет назад?

Никита Джигурда (фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Имя Никиты Джигурды давно стало синонимом скандала и эпатажа. Однако тридцать лет назад он воспринимался иначе — как яркий, харизматичный артист с редким тембром и серьезными перспективами в кино. Молодому актеру прочили большую карьеру и даже называли возможным продолжателем традиций Владимира Высоцкого. Почему же путь, начинавшийся столь многообещающе, не привел к успеху в отечественном кинематографе? И действительно ли конфликт с известным режиссером стал поворотной точкой в его судьбе — в материале «Радио 1».





Конфликт с Евгением Матвеевым: переломный момент в карьере

Никита Джигурда (фото: Instagram* / instadzhigurda)

Образ героя и утраченные перспективы

Никита Джигурда (фото: Instagram* / instadzhigurda)

Попытка смены имени и новый образ

«Это мои родовые фамилии, а Джанатан и Браташ я взял в память об убитой куме, с которой мы входили в Европейский орден Розенкрейцеров», — пояснил он.

Сравнение с Владимиром Высоцким: влияние и наследие

«Мне, в общем-то, и гитара была не нужна. Просто если людям интереснее слушать хорошие стихи под гитару — нате вам под гитару! В музее Высоцкого были записи моих песен, и родители поэта думали, что это какой-то его неспетый концерт. У меня такой голос с 13 лет, потому что я с детства пел его песни. В щукинском училище меня показывали докторам, просили исправить мои побитые связки… Но я на это не пошел», — рассказывал Джигурда.

«Когда он умер — у меня в груди случился энергетический взрыв и голос в голове: "Теперь твоя очередь. Ты должен продолжить"», — делился артист.

Биография Джигурды: психиатрическая клиника и театр

Никита Джигурда (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Если бы не связи родителей, меня бы продержали два месяца… Мне кололи по семь уколов транквилизаторов в день», — вспоминал он.

Личная жизнь Джигурды и публичные конфликты

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова (фото: Instagram* / instadzhigurda)

«Зная характер богини Анис и то, что Настя неоднократно оскорбляла Марину, я не смог переубедить свою супругу и стал подкаблучником! Извини меня, Настенька!» — говорил Джигурда.