Чуть не развелся из-за Волочковой и хотел баллотироваться в президенты Украины: каким был Джигурда 30 лет назад?
Имя Никиты Джигурды давно стало синонимом скандала и эпатажа. Однако тридцать лет назад он воспринимался иначе — как яркий, харизматичный артист с редким тембром и серьезными перспективами в кино. Молодому актеру прочили большую карьеру и даже называли возможным продолжателем традиций Владимира Высоцкого. Почему же путь, начинавшийся столь многообещающе, не привел к успеху в отечественном кинематографе? И действительно ли конфликт с известным режиссером стал поворотной точкой в его судьбе — в материале «Радио 1».
Конфликт с Евгением Матвеевым: переломный момент в карьереОдним из главных эпизодов творческой биографии Джигурды стала работа в трилогии «Любить по-русски» режиссера Евгения Матвеева. Актер исполнил роль бывшего офицера-афганца Виктора Курлыгина — образ, принесший ему всероссийскую известность.
Однако за кадром сотрудничество оказалось непростым. В интервью газете «Солидарность» Джигурда вспоминал о постоянных конфликтах с постановщиком. Матвеева не устраивала манера игры актера: он считал, что тот переигрывает, чрезмерно демонстрирует удаль и драматизм.
По информации СМИ, режиссер всерьез задумывался о том, чтобы сократить или вовсе исключить персонажа Курлыгина из сценария. Апогеем конфликта стала съемка любовной сцены с Ларисой Удовиченко. По замыслу режиссера эпизод требовал тонкой лирики, однако темпераментная подача Джигурды, по мнению Матвеева, разрушала необходимое настроение.
Когда артист отказался менять подход к роли, режиссер пригрозил переозвучить его персонажа другим актером. В итоге стороны пришли к компромиссу: Матвеев отказался от идеи дубляжа, но в шутку пообещал «ликвидировать» героя в финале. Курлыгин, тем не менее, остался жив, а Джигурда продолжил сниматься во всех трех частях картины.
К третьему фильму режиссеру удалось добиться большей сдержанности в игре актера, сделав образ более зрелым и спокойным. Тем не менее в профессиональной среде закрепилось мнение, что именно конфликт с Матвеевым негативно повлиял на дальнейшие предложения Джигурде.
После «Любить по-русски» в его фильмографии появлялись новые проекты, однако их количество за десятилетия оказалось значительно меньше, чем ожидалось в начале карьеры.
Образ героя и утраченные перспективыВ 1990-е годы Джигурда обладал всеми качествами, способными обеспечить ему стабильное место в кино: выразительная внешность, мощная фактура, спортивная подготовка и сильный голос. Он привлекал внимание зрительниц, соответствовал образу мужественного героя и имел заметный экранный потенциал.
Тем не менее сложный характер и склонность к максимализму постепенно сформировали вокруг него репутацию артиста, с которым непросто работать. Со временем актер стал реже появляться в заметных кинопроектах.
Постепенно в общественном сознании его имя стало ассоциироваться не столько с ролями, сколько со скандальными заявлениями и громкими поступками. Он публично комментировал резонансные события, проводил собственное расследование ДТП с участием Михаила Ефремова и заявлял о намерении баллотироваться в президенты Украины.
Джигурда утверждал, что в 2013 году представители СБУ предлагали ему участие в президентской кампании с задачей перераспределения электората. По его словам, дальнейшие политические события изменили планы, после чего он отправился в Донбасс, чтобы поддержать жителей региона.
Попытка смены имени и новый образОсознавая, что публика все чаще воспринимает его как эпатажного персонажа, в 2016 году Джигурда заявил о намерении сменить фамилию на сложную конструкцию из девяти слов — Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.
В беседе с НСН артист пояснял, что новое имя отражает его родовые корни, а отдельные элементы он выбрал в память о близком человеке.
«Это мои родовые фамилии, а Джанатан и Браташ я взял в память об убитой куме, с которой мы входили в Европейский орден Розенкрейцеров», — пояснил он.
Сравнение с Владимиром Высоцким: влияние и наследиеВ начале карьеры Джигурду регулярно сравнивали с Владимиром Высоцким. Артист с юности был поклонником бардовской песни, воспитывался в семье, где звучали произведения Окуджавы, Визбора, Галича и Клячкина.
«Мне, в общем-то, и гитара была не нужна. Просто если людям интереснее слушать хорошие стихи под гитару — нате вам под гитару! В музее Высоцкого были записи моих песен, и родители поэта думали, что это какой-то его неспетый концерт. У меня такой голос с 13 лет, потому что я с детства пел его песни. В щукинском училище меня показывали докторам, просили исправить мои побитые связки… Но я на это не пошел», — рассказывал Джигурда.Джигурда называл Высоцкого духовным ориентиром и признавался, что дал старшему сыну имя в его честь.
«Когда он умер — у меня в груди случился энергетический взрыв и голос в голове: "Теперь твоя очередь. Ты должен продолжить"», — делился артист.
Биография Джигурды: психиатрическая клиника и театрНикита Джигурда родился в Киеве в семье с казачьими корнями. В юности он серьезно занимался греблей на каноэ, получил звание мастера спорта и вошел в сборную УССР. Одновременно писал стихи и увлекался бардовской культурой.
После школы поступил в институт физкультуры, однако в 20 лет его жизнь изменилась. По его словам, после чтения протестных стихов на площади он оказался в психиатрической клинике с диагнозом «гипоманиакальный психоз». Артист утверждал, что лечение сопровождалось интенсивной медикаментозной терапией.
«Если бы не связи родителей, меня бы продержали два месяца… Мне кололи по семь уколов транквилизаторов в день», — вспоминал он.Позднее Джигурда поступил в Щукинское училище и окончил его в 1987 году. Он служил в театре Рубена Симонова, записывал альбомы с песнями Высоцкого. В том же году состоялся его кинодебют — главная роль в телесериале «Раненые камни».
Широкая известность пришла в 1995 году после выхода фильма «Любить по-русски», ставшего самым узнаваемым проектом в его карьере.
Еще в 1993 году артист проявил стремление к самостоятельности, сняв собственную картину «Супермен поневоле, или Эротический мутант», где выступил режиссером, сценаристом и композитором.
Личная жизнь Джигурды и публичные конфликтыЛичная жизнь Джигурды неизменно вызывала общественный интерес. В молодости он состоял в браке с Мариной Есипенко. Позже его связывали отношения с поэтессой Яной Павелковской, которая родила ему двоих сыновей — Артемия-Добровлада и Илью-Максимилиана.
Наибольший резонанс получил союз с фигуристкой Мариной Анисиной. Их отношения сопровождались публичными заявлениями, конфликтами и разводом, после которого пара вновь воссоединилась. У супругов двое детей — сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада.
Отдельное внимание СМИ привлекала дружба Джигурды с балериной Анастасией Волочковой. Совместные выходы и провокационные публикации в соцсетях становились поводом для слухов о романе. Однако сам артист заявлял о верности супруге и даже признавался, что отказался прийти на юбилей Волочковой, ведь супруга пригрозила разводом.
«Зная характер богини Анис и то, что Настя неоднократно оскорбляла Марину, я не смог переубедить свою супругу и стал подкаблучником! Извини меня, Настенька!» — говорил Джигурда.