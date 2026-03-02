«Разве это не позор?»: Андрей Губин раскритиковал концерты Сергея Жукова
Андрей Губин заявил, что Сергею Жукову нельзя выходить на сцену
Андрей Губин резко высказался о выступлениях коллег во время интервью Ксения Собчак.
Артист признался, что сам отказался от концертной деятельности, поскольку считает себя профессионально непригодным для сцены, и удивился тому, что другие исполнители продолжают активно гастролировать. Главным объектом критики стал Сергей Жуков.
«Шепелявый Серёжа Жуков прыгает по сцене и кричит: "Привет, девцёнки [орфография Губина]". Разве это не позор? Шепелявый человек, ему на сцену нельзя вообще. Это профнепригодность. А он в Лужниках даёт концерт на 70 тысяч человек. Я не понимаю уровень общества, которое это нормально воспринимает», — заявил Губин.Певец подчеркнул, что лично для себя выбрал не выступать, поскольку считает важным соответствовать профессиональным требованиям сцены, однако его позиция вызвала бурное обсуждение среди поклонников и пользователей сети.