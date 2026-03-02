«Разве это не позор?»: Андрей Губин раскритиковал концерты Сергея Жукова

02 марта 2026, 12:20

Андрей Губин заявил, что Сергею Жукову нельзя выходить на сцену

Андрей Губин (Фото: кадр из шоу «Суперстар!» на НТВ)

Андрей Губин резко высказался о выступлениях коллег во время интервью Ксения Собчак.





Артист признался, что сам отказался от концертной деятельности, поскольку считает себя профессионально непригодным для сцены, и удивился тому, что другие исполнители продолжают активно гастролировать. Главным объектом критики стал Сергей Жуков.





«Шепелявый Серёжа Жуков прыгает по сцене и кричит: "Привет, девцёнки [орфография Губина]". Разве это не позор? Шепелявый человек, ему на сцену нельзя вообще. Это профнепригодность. А он в Лужниках даёт концерт на 70 тысяч человек. Я не понимаю уровень общества, которое это нормально воспринимает», — заявил Губин.