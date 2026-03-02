«Там одни проблемы, вас посадят»: Ксения Собчак обрушилась с критикой на Надежду Стрелец

02 марта 2026, 13:28

Собчак обвинила Стрелец в непрофессионализме и закулисной борьбе за гостей

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак вновь публично вступила в конфликт с интервьюером Надежда Стрелец. Об этом сообщает StarHit.





По словам Собчак, её коллега якобы пытается переманивать звёздных гостей, настраивая их против неё.



Журналистка заявила, что знакомые знаменитости показывали ей личные сообщения, в которых, как утверждается, Стрелец убеждала отказаться от участия в её проектах, акцентируя внимание не на преимуществах собственного интервью, а на возможных проблемах сотрудничества с Собчак.



