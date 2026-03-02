«Там одни проблемы, вас посадят»: Ксения Собчак обрушилась с критикой на Надежду Стрелец
Собчак обвинила Стрелец в непрофессионализме и закулисной борьбе за гостей
Ксения Собчак вновь публично вступила в конфликт с интервьюером Надежда Стрелец. Об этом сообщает StarHit.
По словам Собчак, её коллега якобы пытается переманивать звёздных гостей, настраивая их против неё.
Журналистка заявила, что знакомые знаменитости показывали ей личные сообщения, в которых, как утверждается, Стрелец убеждала отказаться от участия в её проектах, акцентируя внимание не на преимуществах собственного интервью, а на возможных проблемах сотрудничества с Собчак.
«Мои друзья-звезды показывали мне прямо личные сообщения от Стрелец, где она ни слова не говорит, почему герою будет классно пойти к ней, а пишет буквально: "Зачем вам к Собчак, там одни проблемы, вас посадят". То есть главный прием уговора не охваты и цитируемость (с которой мы видим, что стало), а "не ходите к Собчак, она какашка"», — написала Собчак.Также она добавила, что подобные методы, по её мнению, недопустимы в профессиональной индустрии и связала успех коллеги не с журналистским талантом, а с влиянием крупных медиаструктур.
Конфликт между интервьюерами продолжает набирать обороты и активно обсуждается в медиасреде и соцсетях.